Ekonomiassistent - Kundupplägg
2025-09-16
Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat. Nu bygger vi för framtiden - och du kan bli en del av den!
Din roll
I rollen som Ekonomiassistent på Kundreskontran ingår du i ett team på 8 personer och tillhör vår Ekonomiavdelning som är placerad i Västerås. I din roll kommer du jobba med vårt kundregister och säkerställer att nya kunder registreras och hanteras korrekt.
Vi eftersträvar rotation av arbetsuppgifter för god arbetsmiljö, variation, minskad sårbarhet och en ökad förståelse för helheten vilket också innebär att du på sikt kommer få lära dig fler delar inom Kundreskontrans ansvarsområde exempelvis fakturering, kredithantering och hantering av kundinbetalningar.
Du jobbar dagligen i nära samarbete med våra kunder och kollegor i alla delar av Menigo och inte minst med vår säljorganisation och övriga avdelningar inom Ekonomi.
Vi har just nu stort fokus på att utveckla våra system och processer där du kommer bli en del av detta arbete, varpå vi gärna ser att du brinner för utveckling och att arbeta i projekt.
Vad gör du:
Registrerar nya kunder i vårt kundregister via inläsningar eller manuellt in i affärssystemet
Hanterar mejl- och telefonärenden från organisationen och våra kunder
Utför ändringar i kundregistret
Utför dagliga kontroller mot kundregistret
Jobbar proaktivt med att identifiera städbehov i kundregistret
Medverkar vid uppstartsmöten för nya större kundavtal
Kontrollerar och säkerställer en korrekthet i den uppsättning vi gör i kundregistret
Arbetar kontinuerligt med att förbättra Kunduppläggsprocessen
Du ger god service internt och extern kring alla ärenden
Säkerställer att vi har en god intern kontroll på våra processer
Vem är du:
Du är nyfiken och tycker om att lära dig och tar snabbt in ny information
Du är strukturerad, noggrann och brinner för att skapa ordning och reda
Du kan behålla lugnet, men samtidigt arbeta effektivt i pressade situationer med förmågan att prioritera bland uppgifter
Du har förmågan att lyfta blicken och se helheten och förstå ditt arbetes påverkan
Du tar ansvar för dina egna och teamets gemensamma arbetsuppgifter
Du är driven och tycker själv om att ta initiativ till förändringar
Du är serviceminded och kommunikativ gentemot dina kollegor och kunder
Du har:
Vi ser att du har minst 3 års erfarenhet av att ha jobbat med administrativt arbete och specifikt registervård
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på en större kundreskontra med ett stort kundregister
Vi ser att du har erfarenhet av att jobba i projekt och driva din egen utveckling och utveckling av processen du jobbar i
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ERP-systemen ASW eller Microsoft D365
Du behöver ha god kunskap i Officepaketet samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med stora mängder data i Excel och kunskap kring hur Excel kan hjälpa dig att bearbeta data
Din personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556841-1671), https://www.menigo.se/
722 26 VÄSTERÅS
Menigo Västerås
9512458