Ekonomiansvarig Trygg Assistans
2025-12-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Nordmaling
, Skellefteå
, Sundsvall
, Västerås
Ekonomi
Ekonomiansvarig - vill du få siffror att leva i ett familjärt företag?
Tycker du att bokföring, löner och ekonomi inte bara är siffror - utan ett sätt att skapa ordning, trygghet och utveckling? Trivs du i en miljö där man i olika roller jobbar nära varandra och skrattar en hel del? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar nu efter en ekonomiansvarig som vill bli en viktig del av vårt team och följa med oss på vår fortsatta utvecklingsresa.
Om rollen
Som ekonomiansvarig hos oss får du en bred och betydelsefull roll där du ansvarar för:
Löpande bokföring
Lönehantering
Ekonomisk uppföljning och struktur
Stöd i ekonomiska frågor för verksamheten
Vi ser dig som ett nav i verksamheten som binder ihop oss - där ekonomin är en naturlig del av besluten, vardagen och framtidsplanerna.
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom ekonomi
Goda kunskaper i bokföring, lön och ekonomi
Ett strukturerat arbetssätt och öga för detaljer
Förmåga att se helheten - och gärna komma med förbättringsförslag
Hos oss får du:
Ett familjärt kontor med lättsam och social stämning
Kollegor som jobbar nära varandra och tillsammans
Möjlighet att påverka, utveckla och sätta din prägel på arbetet
En arbetsplats som värdesätter både kompetens och trivsel
Vi tror på långsiktighet, prestigelöshet och att hitta den gyllene pusselbiten - någon som vill växa tillsammans med oss och vara med och bygga framtiden.
Låter det här som din nästa utmaning?
Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv och vad som gör att just du skulle trivas hos oss.
Vi ser fram emot att välkomna en ekonom som tycker att struktur kan vara kul, siffror kan skapa möjligheter - och som vill vara en del av något mer än bara ett jobb. Hos oss är du med och gör skillnad för människor - på riktigt. Ersättning
