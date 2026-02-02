Ekonomiansvarig till Skyddsvärnet
Vill du bidra med din kompetens i en organisation som verkligen gör skillnad? Gazella rekryterar nu en Ekonomiansvarig till Skyddsvärnet, en idéburen organisation som arbetar för att förebygga social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi söker dig som vill ta ett helhetsgrepp om ekonomi och administration i en organisation i stark utveckling, där dina värderingar går i linje med vad Skyddsvärnet arbetar för - professionalism, nytänkande, flexibilitet och hjälp till självhjälp. Rollen är både operativ, strategisk och självständig. Du blir huvudansvarig för ekonomin och arbetar nära VD och styrelse.****
Vi kommer att intervjua kandidater löpande för denna tjänst - varmt välkommen in med ditt CV redan idag!
Vad Skyddsvärnet erbjuder dig
Här blir du en del av ett engagerad och prestigelöst gäng. Även om Skyddsvärnet funnits i över 100 år betyder det inte att de inte är innovativa och prövar nya vägar och arbetssätt - tvärt om! De fokuserar på utveckling inom organisationen och arbetar för en socialt hållbar utveckling i samhället. Skyddsvärnet förespråkar mångfald och är en öppen organisation där de bemöter alla människor på ett respektfullt sätt. Som medarbetare hos dem blir du en pusselbit i Skyddsvärnets långa historia, och gör skillnad varje dag.
Rollen utgår från Skyddsvärnets kansli och här arbetar du i trevliga lokaler i centrala Stockholm.
Din utmaning
I rollen som Ekonomiansvarig har du ansvar för ekonomin i koncernen, dess dotterbolag och kombinerar ekonomi, administration med kontorsansvar. Du kommer ha det övergripande ansvaret för kvalitet, struktur och uppföljning. Vidare driver du budgetprocessen fullt ut, följer upp utfall och rapporterar till ledning och styrelse. Du ser till att helheten fungerar - både i siffrorna och i vardagen på huvudkontoret.
Rollen innefattar personalansvar, ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övergripande ansvar för ekonomi och finansiell uppföljning i koncern inklusive dotterbolag
Aktivt bidra i ledningsgruppens löpande arbete samt långsiktiga strategi- och verksamhetsutvecklingsarbete.
Driva och ansvara för hela budgetprocessen
Granska, analysera och kvalitetssäkra finansiella rapporter
Förstå och följa upp koncernstruktur, mellanhavanden och konsolidering
Rapportering till ledning och styrelse
Stödja verksamheten kring ekonomiska frågor på ett verksamhetsnära sätt
Dialog med avdelningschefer kring budget, uppföljning och ekonomiska förutsättningar
Ansvar för försäkringar, inköp och vissa avtal
Administrativt och praktiskt kontorsansvar (office management)
Stötta och utveckla medarbetare genom närvarande ledarskap och löpande uppföljningPubliceringsdatum2026-02-02Bakgrund
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och en stabil grund inom redovisning, budgetarbete och finansiell uppföljning. Erfarenhet av koncernredovisning är inget krav, men vi ser att du har en god förståelse för hur en koncern fungerar, liksom förmågan att granska, analysera och ifrågasätta finansiella underlag. Erfarenhet av personal-/teamleadansvar ses som meriterande. Du har förmåga att se och förstå helheten och trivs att arbeta operativt och hands-on.
Personliga Egenskaper
För att trivas i rollen som Ekonomiansvarig hos Skyddsvärnet ser vi att du har ett förmågan att driva arbetet framåt och känner dig trygg i att vara ytterst ansvarig för ekonomiarbetet. Du trivs med och har vanan att självständigt driva processer. Vidare är du prestigelös och tar dig an stora som små uppgifter med samma engagemang. Rollen kräver också ett pedagogiskt förhållningssätt, där ekonomi kan förklaras på ett tydligt och tillgängligt sätt för personer utan ekonomisk bakgrund. Noggrannhet, ansvarstagande och ett lösningsorienterat arbetssätt är viktiga egenskaper, liksom att trivas med en roll som kombinerar struktur, administration och utveckling.
Om Skyddsvärnet
Skyddsvärnet - anno 1910 är en ideell organisation som grundades 1910. De förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Skyddsvärnet är en idéburen organisation och är partipolitiskt och religiöst obundna. De har inga ägare och allt överskott återinvesteras i verksamheten, vilket möjliggör start av nya projekt, utvidgning av befintliga verksamheter och genomförande av initiativ som är i linje med deras vision och värderingar. På så sätt skapas mer välfärd.
Deras uppdragsgivare är bland annat socialtjänsten, kommuner, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, samordningsförbund och privata företag.
Passar du in på ovanstående profil? Ansök redan idag via ansök-knappen, då ansökningar hanteras löpande! I den här rekryteringen samarbetar Skyddsvärnet med Gazella som partner.
