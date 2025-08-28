Ekonomiansvarig för Debe Infra Group
Wise Professionals AB / Ekonomichefsjobb / Växjö Visa alla ekonomichefsjobb i Växjö
2025-08-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Högsby
, Nässjö
eller i hela Sverige
Om rollen
Som ekonomiansvarig ansvarar du fullt ut för ekonomin i Debe Infra Group. Debe Infra Group är en koncern inom koncernen Debe Flow Group och består idag av fem bolag i Sverige, Norge, Finland och UK och kan komma att växa ytterligare i framtiden. I rollen som ekonomiansvarig skall du stötta och agera sparringpartner till VD för Debe Infra Group. Du agerar även bollplank och rapporterar till ekonomichefen för Debe Flow Group - koncernen.
I denna roll ansvarar du för att vägleda ekonomer i respektive land för att säkerställa korrekt och tidsenlig rapportering. Du ser till att varje bolag har kontroll över kassaflöde samt leverantörs- och kundreskontra. Det kan även bli aktuellt att hantera löpande redovisning för något av de svenska bolagen. Rollen innebär att du har ett helhetsperspektiv på koncernen och analyserar ekonomiska siffror. Vidare innebär det även att du kommer arbeta operativt i TerraRoc Nordic vilket är ett av bolagen i koncernen. Du deltar också aktivt i koncernprojekt och bidrar med insikter, samt är beredd att både utmana och stödja beslut i enlighet med Debe-andan.
Tjänsten är med placering på Skogsödlevägen i Växjö. I rollen förekommer resor till våra övriga kontor inom Sverige och även internationellt.
Om dig
För att lyckas i rollen som ekonomiansvarig har du en god analytisk förmåga som gör att du har lätt för att förstå helheten i verksamheten men även kan gå på djupet och förstå detaljer i redovisningen. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga och trivs med att förklara siffrorna i rapporter.
Du har god erfarenhet av att analysera siffror och rapporter samt agera bollplank inom ekonomi, redovisning och den operativa verksamheten. Dessutom har du ett pars års erfarenhet inom redovisning och känner dig trygg inom detta område. Erfarenhet av kort rapporteringstid är starkt meriterande. Du talar och skriver obehindrat på engelska, svenska och har en akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande eftergymnasial utbildning med relevant erfarenhet.
Som person är du prestigelös och har en god kommunikativ förmåga. Du är bra på att strukturera och prioritera ditt arbete och samarbetar väl med andra. Att du tycker om att arbeta verksamhetsnära och hjälpa till där det behövs ser vi som en självklarhet. Du trivs vidare med att arbeta brett och ställer dig positiv till förändringar och bolag i tillväxt. På Debe Flow Group tycker man om att ha roligt på jobbet varför det är viktigt att även du vill bidra till god och lättsam stämning.
Om Debe Flow Group
Idag är rent vatten en självklarhet för många, men de senaste årens sjunkande grundvattennivåer har inneburit en ökad miljömedvetenhet om vatten som ett viktigt livsmedel. Genom att tillverka och leverera kvalitetsprodukter till våra kunder verkar Debe Flow Group för att säkerställa rent vatten till marknaden. Som ett innovativt företag har vi bidragit till att utveckla branschen, bland annat genom att införa en dricksvattengodkänd kabel som standard till vattenpumpar. Vi har dessutom ett brett sortiment av energisnåla frekvensstyrda pumpar för ett hållbart samhälle. Våra produkter för geoenergi passar väl in i det ökade behovet av klimatvänlig uppvärmning.
Debe Flow Group är en helhetsleverantör av svensktillverkad utrustning för vattenförsörjning, geoenergi, vattenrening, cirkulation, avlopp samt styr- och reglerteknik för vattenburna värmesystem. Sedan 1956 har vi etablerat oss som ett marknadsledande bolag på den svenska marknaden och i övriga Europa.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar Debe Flow Group med Eqonomy - en del av Wise Professionals. Du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på eqonomy.se och du får då svara på några korta frågor, vi tar inte emot ansökningar via mejl. Webbaserade tester och bakgrundskontroll kommer vara en del av denna rekryteringsprocess i nästa steg. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du hjärtligt välkommen att kontakta Karin Steenstrup på karin.steenstrup@wise.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
EQonomy Jobbnummer
9480811