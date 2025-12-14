Ekonomiansvarig / Controller - till växande utbildningskoncern
Xe Drix AB / Controllerjobb / Växjö Visa alla controllerjobb i Växjö
Vill du vara med och bygga upp framtidens utbildningskoncern?
Vi söker en driven, erfaren och affärsmässig ekonom som vill ta en nyckelroll i en växande utbildningsverksamhet. Du kommer arbeta nära VD och vara med och bygga struktur, styrning och system i en koncern som expanderar snabbt.Publiceringsdatum2025-12-14Om företaget
Vi driver idag Xedrix.se och utvecklar nu en koncern med flera utbildningsbolag inom yrkeshögskola och kompetensutveckling.
Vår vision är att stärka svensk industri, teknik och välfärd genom utbildningar som gör skillnad - både för människor och företag.
Vi har idag 9 anställda och planerar att växa med fler utbildningsledare och affärsutvecklare under 2025. För att skapa långsiktig hållbarhet och effektiv styrning söker vi nu dig som vill bli vår ekonomiska motor i koncernen.
Om rollen
Som ekonomiansvarig får du ett brett och strategiskt ansvar för koncernens ekonomi, styrning och utveckling. Du arbetar nära VD, deltar i ledningsarbetet och har en nyckelroll i vår fortsatta expansion.
Du kommer att:
• Bygga upp ekonomiprocesser och struktur mellan moderbolag och dotterbolag.
• Ta fram budget, prognoser, analyser och nyckeltal.
• Ansvara för rapportering, uppföljning och ekonomistyrning.
• Driva automatisering i Fortnox och andra system.
• Utveckla rutiner för lönsamhet och kvalitet i hela verksamheten.
• Vara rådgivande partner till VD i strategiska beslut.
• Ha det övergripande ansvaret för att siffrorna är korrekta och aktuella.
Vi tror att du:
• Har minst 7-10 års erfarenhet av ekonomi, controlling eller redovisningsansvar.
• Har arbetat i mindre tillväxtbolag eller byggt upp ekonomifunktioner tidigare.
• Är mycket trygg i Fortnox, Excel och moderna digitala verktyg.
• Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad.
• Har affärsförståelse och gillar att kombinera strategi med praktiskt genomförande.
• Är kommunikativ och samarbetsinriktad, och trivs i nära dialog med ledning och kollegor.
• Vill vara med och bygga något nytt - inte bara förvalta.
Vi erbjuder:
• En nyckelroll nära VD i en växande koncern.
• Möjlighet att forma din roll och växa till CFO när koncernen utvecklas.
• Frihet under ansvar och stort inflytande.
• En meningsfull bransch där ditt arbete bidrar till samhällsnytta.
• Lön enligt erfarenhet.Så ansöker du
Låter det här som du?
Skicka din ansökan till stefan.gustavsson@xedrix.se
och berätta kort varför du vill vara med och bygga framtidens utbildningskoncern och om dig själv.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Kortfakta
• Bolag: Xe Drix AB
• Bransch: Utbildning / Yrkeshögskola / Kompetensutveckling
• Ort: Växjö
• Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: stefan.gustavsson@xedrix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Ekonomiansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xe Drix AB
(org.nr 559369-9217)
Högsbyvägen 3 (visa karta
)
352 74 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9643347