Ekonomiansvarig Bygg
Är du en vass ekonomiansvarig med ett starkt intresse för byggsbranschen? Då kan detta vara rollen för dig, ansök redan idag!
Kund är ett komplett byggföretag och en trygg aktör med lång erfarenhet som utför allt från projektering fram tills slutbesiktning. Bolaget utför alla typer av entreprenader och byggservice gentemot företag, fastighetsägare och offentlig förvaltning, men med ett huvudfokus på totalentreprenader inom nybyggnation.
Bolagets verksamhetsområdet finns i Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Jönköpings län och detta är en tjänst med utgångspunkt från kontoret i Åseda / Växjö / Vetlanda.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten:
Som ekonomiansvarig hos vår kund kommer du ansvara för företagets ekonomiska styrning, rapportering och administration. Rollen innebär både löpande redovisning och strategiskt ekonomiskt stöd till ledning och projektteam. Rollen är självgående och kräver struktur, noggrannhet och förmåga att hantera flera projekt parallellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och redovisning, inklusive moms, leverantörs- och kundreskontra.
Kontroll och uppföljning av projektbudgetar och prognoser.
Bokslut, årsredovisning och intern rapportering till ledning.
Analys av ekonomiska nyckeltal och projektresultat.
Säkerställa korrekt fakturering och uppföljning av projektkostnader.
Implementera och utveckla rutiner för intern kontroll och ekonomisk uppföljning.
Kontakt med revisorer, banker och andra externa aktörer.
Stöd till projektledare i ekonomiska frågor.
Administrativt stöd vid inköp, avtal och kontrakt kopplat till ekonomi.
Vi söker dig som tidigare har:
Erfarenhet från projektbaserad verksamhet, gärna bygg- och anläggningsbranschen eller besläktade branscher (installation, byggservice etc.).
Arbetat med löpande redovisning inklusive moms, leverantörs- och kundreskontra.
Van med att kontrollera prognoser och följa upp projekt- och företagsbudget.
Gjort bokslut, årsredovisning och rapportering till ledning.
Har goda kunskaper i ekonomisystem och Excel.
Är flytande svenska i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
I denna tjänst ser vi gärna att du har möjlighet att pendla max 1 timmes resväg till Åseda och vara på kontoret vid behov.
Du erbjuds
Korta beslutvägar och stora möjligheter att påverka i ett företag med medarbetare som trivs och där personalomsättningen är låg.
En arbetsroll med mycket fritt ansvar och fria tyglar där du får ett helhetsansvar.
Goda anställningsvillkor och förmåner.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Åseda / Växjö / Vetlanda
Eventuella frågor besvaras av rekryterare Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
