Ekonomiansvarig
Sp Maskiner i Ljungby AB / Redovisningsekonomjobb / Ljungby Visa alla redovisningsekonomjobb i Ljungby
2026-08-06
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
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Är du en driven ekonom med känsla för såväl helhet som detaljer? En person som tycker om att båda arbeta självständigt och tillsammans med andra i ett tillverkande företag med stora möjligheter? SP Maskiner är inne i en expansiv fas och söker därför en person som kommer att ansvara för ekonomihanteringen på bolaget. Låter detta som du? Då kan vi ha tjänsten för dig!
I rollen som ekonomiansvarig på SP Maskiner kommer arbetsuppgifterna att variera mellan allt från reskontrahantering, avstämningar, bokföring till verksamhetsstöd och upprättande av årsbokslut. Där du kommer att ha ansvaret att säkerställa att såväl detaljer som helhet i redovisningen håller hög kvalitet samt att interna rutiner, processer och systemstöd är ändamålsenliga.
Du är en viktig speaking partner till bolagets ledning och VD för att ta affären framåt. Utöver detta kommer du vara behjälplig i våra projekt och i arbetet med att utveckla våra rutiner på ekonomifunktionen.
SP Maskiner är en del av Lazarus Industriförvaltning AB där även skogsmaskinstillverkaren Eco Log ingår. Du kommer att rapportera till SP ́s VD men samarbeta med ekonomiavdelningar både från Eco Log och ägarbolaget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Fakturering, inbetalningar och avstämning mot kunder
Leverantörreskontra och betalfiler
Löpande redovisning
Månads- samt årsbokslut och konsolidering
Skatt- och momshantering
Uppföljning och stöd till ledningen
Program som du kommer att arbeta i dagligen är Excel, Monitor, Aaro samt Kontek. Erfarenhet från dessa är meriterande.
Om dig
Vi söker dig med examen från universitet eller högskola med inriktning på ekonomi. Du har några års erfarenhet av redovisning och har flerårig relevant erfarenhet av liknande arbete och är trygg och självständig i rollen som ekonom. Du har god förståelse för hur flödet fungerar igenom hela ekonomiprocessen och trivs med att jobba i en organisation med deadlines för redovisning och rapportering. Meriterande om du tidigare arbetat som ekonom i ett medelstort producerande företag.
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos SP. Du håller en hög servicenivå och drivs av att hjälpa kollegor och chefer. Att vara självständig och kunna arbeta strukturerat och ta ansvar för dina arbetsuppgifter är avgörande för att lyckas i rollen.
Du kommer ha daglig kontakt med chefer och medbetare, vi ser därför att du är en person med hög social kompetens och god samarbetsförmåga som gärna hjälper andra. Du har ett stort driv och gillar att ta egna initiativ.Publiceringsdatum2026-08-06Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Ljungby
Sista dag att ansöka är 2026-09-03. Vi kommer att genomföra intervjuer efter sista ansökningsdatum. Ansökan skickas in via hemsidan. För frågor om tjänsten kontakta Helena Schennings, CFO, helena.schennings@ecologforestry.com
eller 070-7786434.
SP Maskiner grundades 1978, i den lilla byn Lillarp mitt i de småländska skogarna. 1980 tillverkade SP Maskiner världens första engreppsaggregat, SP21, som kom att revolutionera det professionella skogsbruket. Idag är SP Maskiner ett välkänt internationellt varumärke med återförsäljare över hela världen. Vi levererar högkvalitativa skördaraggregat som passar ihop med alla märken och modeller av skördare och grävmaskiner. Med vårt motto "Always ahead" utvecklas vi ständigt och leder teknikutvecklingen inom vårt segment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sp Maskiner I Ljungby AB
(org.nr 556616-4728), https://spmaskiner.com/sv/
Ringvägen 5 (visa karta
)
341 18 LJUNGBY Arbetsplats
Ljungby Kontakt
CFO
Helena Schennings helena.schennings@ecologforestry.com 070-7786434 Jobbnummer
10023732