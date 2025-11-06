Ekonomiansvarig
Unik Resurs I Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Nybro Visa alla ekonomichefsjobb i Nybro
2025-11-06
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Nybro
, Emmaboda
, Kalmar
, Mörbylånga
, Torsås
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Lockas du som ekonomiansvarig av att bygga upp något från grunden och vara en del av en ambitiös tillväxtresa? Hos SPIRAC MFG i Nybro får du ta helhetsansvar för produktionsenhetens ekonomi i en växande internationell koncern där du blir en nyckelperson i att skapa struktur, driva utveckling och forma framtidens arbetssätt.
SPIRAC MFG AB i Nybro är en del av en internationell koncern som levererar kundanpassade lösningar för hantering av fasta material inom avlopps- och återvinningsindustrin. Produktionsfabriken i Sverige har nyligen flyttat från Öland till Nybro och står inför en ambitiös tillväxtresa. Koncernen har siktet inställt på fortsatt expansion där Sverige förväntas driva en betydande del av utvecklingen. Som ekonomiansvarig för produktionsenheten i Nybro får du en central och strategiskt viktig roll.
Läs gärna mer på: https://www.spirac.com/what-we-do
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som ekonomiansvarig för enheten får du en nyckelroll i att driva och utveckla ekonomifunktionen i en verksamhet som befinner sig i stark tillväxt. Du ansvarar för hela flödet, från löpande redovisning, månads- och årsbokslut till analys, prognosarbete och projektuppföljning. Du arbetar nära platschef, produktion och inköp med uppdraget att skapa struktur, effektivitet och rutiner i en verksamhet som är i förändring. Rollen kombinerar det operativa ekonomiarbetet med affärsnära utveckling och ger dig stora möjligheter att påverka.
Arbetsuppgifter:
• Löpande redovisning, månads-, kvartals- och årsbokslut för Nybroenheten
• Prognos, budget och uppföljning
• Kalkylering och projektkalkyler (före, under och efter projekt)
• Likviditets- och kassaflödesprognoser
• Kontakt med revisorer, myndigheter och bank
• Utveckling av processer, rutiner och intern kontroll
• Delaktighet i framtida integration av verksamhet från andra länder
Din profil
Du är en strukturerad, analytisk och självständig person som trivs med att arbeta nära verksamheten. Du är trygg i din kompetens och har förmågan att sätta siffror i ett affärsmässigt sammanhang. Som person är du nyfiken, förbättringsdriven och kommunikativ och trivs i en miljö där du får ta ansvar, påverka och bidra till utveckling. Du har en praktisk och lösningsorienterad inställning och ser värdet i att vara närvarande i verksamheten. Du kan prioritera rätt, fastnar inte i detaljer och vet när det är "good enough" för att driva arbetet framåt. Här trivs du som gillar att kombinera struktur och noggrannhet med tempo och framåtblick.
För rollen krävs att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, t.ex. kandidatexamen i ekonomi eller industriell ekonomi. Renodlad ekonom.
• Minst 5 års relevant erfarenhet inom ekonomi/redovisning (gärna i en bred roll med ansvar för bokslut, analys och förbättringsarbete).
• Självständigt arbete med månadsbokslut.
• Erfarenhet från tillverkande industri med förståelse för produktionsflöden och ekonomiska samband (ta fram nyckeltal och analyser).
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem och förstå hur ekonomidata hänger ihop i systemflöden.
• Behärska både svenska och engelska väl i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har fördjupade studier inom redovisning, controlling eller industriell ekonomi, samt erfarenhet av självständigt ansvar för årsbokslut och rapportering. Har du dessutom arbetat med effektiviserings- och förbättringsarbete inom ekonomi eller har kunskap om affärssystemet Sage X3, är det ett stort plus.
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Sjösteen och nås på 0735-781507 eller jessica.sjosteen@unikresurs.se
Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller marie.johansson@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite Ersättning
Individuell Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Jessica Sjösteen 0735781507 Jobbnummer
9592741