Ekonomiadministratör vik 6 månader , Kramfors Kommun
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiassistentjobb / Kramfors Visa alla ekonomiassistentjobb i Kramfors
2026-07-09
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Ekonomiavdelningen är navet för kommunens ekonomi. Här arbetar vi 14 personer tillsammans, bidrar till att göra varandra bättre och vi är utvecklingsinriktade.
Som Ekonomiadministratör hos oss kommer du att arbeta med bokföring och avstämning inom områdena kassa och bank, kundfakturor, kravverksamhet/bestridanden, leverantörsfakturor med mera.
Ansvarar för att upprätta underlag till månads-, delårs- och årsbokslut.
Det här är ett uppdrag för dig som vill jobba med flera perspektiv och vara kontakten in på ekonomiavdelningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Du tillsammans med dina medarbetare på ekonomiavdelningen kommer att ansvara för att stödja kommunens förvaltningar/bolag och Kramforsborna. Du kommer att samarbeta tätt med olika team och områden inom ekonomiavdelningen och andra medarbetare i kommunen samt inneha en viktig roll i att utveckla våra arbetssätt och ekonomiprocesser.
• Ansvara för att utföra bokföring och avstämning inom områdena kassa och bank, kundfakturor, kravverksamhet/bestridanden, leverantörsfakturor för kommunen och de delägda kommunala bolagen.
• Ansvara för att upprätta underlag till månads-, delårs- och årsbokslut.
• Ansvara för posthantering, inskanning till leverantörsreskontra och andra administrativa uppgifter för kommunen och de delägda kommunala bolagen.
• Ge förslag till förenklade och standardiserade arbetssätt.
• Ingå i olika arbets- och utvecklingsgrupper både inom/via Ekonomiavdelningen och vid förvaltningar/kommunala bolag.
• Delta aktivt i utvecklingsarbete vid Ekonomiavdelningen och bidra till att vi tillsammans gör varandra bättre.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsorienterad, tycker om samarbete och är ansvarstagande.
För den här rollen krävs:
• Goda kunskaper inom redovisning tillika lagstiftning och regelverk
God förmåga att uttrycka sig på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om:
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av Ekonomisystemet Raindance
• Ekonomiprogram på Gymnasieutbildning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2027-02-28 .
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Arbetsplats
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Vision
Stefan Bylund stefan.bylund@kramfors.se +4661280182 Jobbnummer
9997554