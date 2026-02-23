Ekonomiadministratör sommarvikariat
2026-02-23
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Ekonomiavdelningen i Arvidsjaurs kommun består av två enheter: ekonomi- och upphandlingsenheten. Tillsammans utgör vi ett arbetslag med 12 medarbetare.
Vi söker nu en engagerad ekonomiadministratör som under sommaren vill arbeta med kommunens leverantörs- och kundfakturaprocess, telefon- och posthantering samt övriga administrativa arbetsuppgifter inom ekonomi.
Vi söker dig som studerar ekonomi och som är noggrann, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att sätta kunden i fokus och trivs med att arbeta strukturerat.
Du kommer att arbeta mycket självständigt, vilket innebär att du behöver vara noggrann och lösningsorienterad. Även om du alltid kommer att ha kollegor att vända dig till, är det viktigt att du är initiativtagande, vågar ta kontakt och trivs med att hitta vägar framåt.
Start- och slutdatum för arbetsperioden kan diskuteras vid en eventuell intervju, eftersom vi tar hänsyn till dina studier och ditt studieschema.
Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig! Tveka inte att skicka in din ansökan och ta chansen att skaffa värdefull erfarenhet genom denna möjlighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Central verksamhet Kontakt
Marina Strandberg marina.strandberg@arvidsjaur.se 0960-15523 Jobbnummer
9759152