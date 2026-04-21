Ekonomiadministratör inkl HR administration
2026-04-21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö, där egna initiativ uppskattas och fortbildning inom universitetetsprogram för personalutveckling uppmuntras. På institutionen värnar vi om ett gott samarbetsklimat med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.
Vi söker dig som är en engagerad och aktiv lagspelare och gillar att arbeta proaktivt. Du kommer till en mindre men välfungerande institution där du arbetar vid sidan av en ekonom, en utbildningsadministratör och en studievägledare.
Du arbetar i en spännande internationell utbildnings- och forskningsmiljö, nära forskare och doktorander och bidrar aktivt till framgången i institutionens verksamhet. Dagliga kontakter med dina medarbetare på och utanför institutionen sker både på svenska och engelska.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen, som totalt uppgår till 75% av heltid, är placerad vid Institutionen för arkeologi och antikens historia men innefattar även tjänstgöring vid Driftsenhet HT i en omfattning motsvarande 15% av heltid.
I arbetsuppgifterna ingår också att hålla sig informerad om riktlinjer och regelverk samt att delta i universitetsövergripande administratörsnätverk. I takt med verksamhetens förändrade behov kan tjänstens innehåll utvecklas och förändras över tid.
Du förväntas arbeta självständigt, men också i nära samarbete med kollegor på institutions- och fakultetsnivå. Tillsammans med institutionens prefekt och ekonom bidrar du till utveckling av rutiner och arbetssätt samt säkerställer att regelverken följs.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer att vara:
Ekonomi administration
Löpande ekonomiarbete såsom:
fakturering och fakturahantering (kund- och leverantörsfakturor)
bokföring och avstämning
hantering av reseräkningar och arvoden
stöd till chef och forskare i ekonomiadministrativa frågor
hantering av interna stipendier och rekvisitioner
HR administration
Löpande HR administration såsom:
introduktion av nyanställda i universitetets system
hantering av timanställningar och doktoranders institutionstjänstgöring
uppföljning av semester, ledigheter och frånvaro
stöd till chef och övriga medarbetare i HR administrativa frågor
kontakter med andra myndigheter, såsom Statens servicecenter och Skatteverket
hantering av varsel och avslut av tidsbegränsade anställningarPubliceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett gott ordningssinne, initiativförmåga och tar dig an arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och serviceorienterat sätt. Anställningen ställer krav på att du kan strukturera, planera och följa upp dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personliga förmågor och egenskaper såsom social kompetens och flexibilitet.
Krav för anställningen är:
relevant gymnasieutbildning
flerårig praktisk erfarenhet inom ekonomiadministration
hög känsla för service och ett flexibelt arbetssätt, förmåga att arbeta självständigt och noggrant
god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
relevant eftergymnasial utbildning inom tex ekonomi eller administration
erfarenhet av ekonomi- och HR-administration inom Lunds universitet eller annan statlig myndighet
erfarenhet av att arbeta i universitetsgemensamma stödsystem såsom Raindance, Primula, Proceedo, Kuben och W3D3
god datorvana och goda kunskaper i Word och ExcelÖvrig information
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 75 % med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har sju institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Institutionen för arkeologi och antikens historia
Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige och erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning.
Institutionen består av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi, vilka delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv.
Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter kombinerar ofta våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
Box 192
)
221 00 LUND
Lunds universitet Kontakt
prefekt
Henrik Gerding henrik.gerding@ark.lu.se 046-2220000
9867104