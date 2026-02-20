Ekonomiadministratör, 50 procent
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Beskrivning
Vi söker en ekonomiadministratör på 50 procent till Institutionen för medicinsk kemi och biofysik.
Arbetstiden är förlagd till vanliga kontorstider, med möjlighet att i dialog med chef anpassa fördelningen av arbetstiden under veckan. Eftersom anställningen är på deltid kan den kombineras med annan sysselsättning.
Institutionen bedriver forskning och undervisning vid den medicinska fakulteten. Förutom institutionsgemensamma anslag för forskning och utbildning har institutionens forskargrupper ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt med extern finansiering. Vi är en internationell arbetsplats med medarbetare från många olika länder.
Arbetsuppgifter
Arbetet består främst av löpande ekonomiadministration, med fokus på kontering och hantering av leverantörsfakturor. Det innefattar även fakturering till kund. Du kommer dessutom att arbeta med andra administrativa uppgifter som stödjer verksamhetens dagliga arbete.
Rollen erbjuder möjlighet att, i samarbete med institutionens ekonom, utveckla rollen i takt med verksamhetens behov.
Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 50 procent. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen med inriktning mot ekonomi, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av ekonomiadministration, exempelvis arbete med fakturahantering eller löpande bokföring. Du har även erfarenhet av att arbeta i ekonomiadministrativa system, exempelvis faktura- eller attestflöden.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga att organisera, planera och prioritera ditt arbete. Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad, och du trivs i en roll där service och samarbete är centralt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt goda kunskaper i Office-paketet är krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiadministration inom universitet/högskola eller annan större offentlig verksamhet.
Ansökan
Din ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker anställningen.
Ansökan ska vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast 2026-03-13.
Information
För mer information, kontakta biträdande/ställföreträdande prefekt Nasim Sabouri, nasim.sabouri@umu.se
, tel.nr 072-566 25 05.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
