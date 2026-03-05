Ekonomiadministratör
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-03-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Ekonomiadministratör
Vill du arbeta med ekonomiadministration, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som ekonomiadministratör på Uppsala universitet.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på https://uu.varbi.com/center/tool/position/903987/edit/tab:2/Anställningen
är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala..
Arbetsuppgifter: I tjänsten ingår ekonomiadministrativa uppgifter, som bl.a. leverantörs- och kundfakturor, intern- och vidarefaktureringar, anläggningsregister och ekonomiuppföljning. Vara behjälplig vid arrangemang av resor och vid bokningar av hotell och möteslokaler. Delat inköpsansvar i systemet Proceedo. I tjänsten ligger också ansvar, tillsammans med annan ekonomiadministratör, för institutionens diarium och arkiv samt i övrigt förekommande allmänt administrativt arbete. Arbetet är självständigt, men kräver nära samarbete med institutionens ekonomer/ekonomiadministratör, verksamhetsansvariga och institutionsledning.
Kvalifikationskrav: Högskoleexamen med inriktning ekonomi/redovisning eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Bred erfarenhet av självständigt ekonomiadministrativt arbete samt erfarenhet av rese- och mötesarrangemang. Mycket god datorvana och mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet som samarbets- och initiativförmåga samt organisationsförmåga, självständighet och flexibilitet. Ett utåtriktat arbetssätt och en vilja att ge god service är ett krav för tjänsten.
Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete inom ekonomifunktion vid universitet eller högskola är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av Raindance, Proceedo, arkivhantering och diarieföring.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2026-12-31. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: administrativ chef Micael Jansson, tel. 018-471 2497, e-post micael.jansson@edu.uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2026, UFV-PA 2026/459
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi Jobbnummer
9778182