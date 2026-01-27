Ekonomiadministratör
2026-01-27
Vill du bli en tidsskapare?
På Blikk hjälper vi företag att frigöra tid - och nu letar vi efter dig som vill vara med på en spännande utvecklingsresa hos oss och säkra våra ekonomiska flöden.
Vi söker en trygg och noggrann Ekonomiadministratör som ser fram emot att forma sin roll och växa i takt med bolaget. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill lägga en stabil grund för framtida mer seniora roller i ett modernt tillväxtbolag. I rollen är din främsta uppgift att garantera en smidig vardag för verksamheten genom effektiv ekonomihantering. Du ansvarar för det operativa flödet - från den löpande bokföringen och faktureringen till rapportering.
Vi tror att du trivs i en miljö där du får ta stort eget ansvar men samtidigt har utrymme att lära dig nytt och utvecklas varje dag. Du har koll på detaljerna, sätter en stolthet i att siffrorna stämmer och drivs av att arbeta digitalt och effektivt.
Vi erbjuder en central roll i ett snabbväxande SaaS-bolag där vi hjälper företag att minska administrationen och öka lönsamheten. Nu behöver vi någon med driv och ambition som vill göra samma resa internt hos oss!
Om Blikk
Blikk är ett snabbväxande produktbolag. Våra smarta molntjänster används dagligen av tusentals användare inom många olika branscher. Blikk-teamet består av ett 50-tal vassa specialister som jobbar med allt från systemutveckling till användarstöd, sälj och marknad. Majoriteten arbetar från huvudkontoret i Piteå, men vi har även kontor i Luleå, Stockholm och Göteborg. Därutöver har vi flera medarbetare på distans runt om i landet.
Om rollen
Som Ekonomiadministratör på Blikk får du en central roll i vår vardag. Vi söker en "doer" som ser till att våra ekonomiska flöden fungerar smärtfritt. Du kommer att arbeta med hela kedjan - från löpande bokföring till leverantörskontakter och interna kontroller.
Du rapporterar till vår COO och ingår i avdelningen Operations där ekonomi, HR och data insight återfinns. Vi har högt i tak och nära till skratt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bokföring: Löpande hantera verifikationer, in- och utbetalningar samt avstämning av balanskonton.
Fakturering: Säkerställa att kundfakturor går ut korrekt och i tid samt bevaka inbetalningar.
Rapportering: Ta fram månadsrapporter, sköta koncernrapportering, hantera moms- och skattedeklarationer, samt ta fram underlag för årsredovisning och ekonomisk uppföljning.
Effektivisera: Proaktivt utveckla och digitalisera ekonomiprocesserna för att minska administration och öka kvaliteten.
Stötta: Vara ett internt stöd i ekonomiska frågor för chefer och medarbetare.
Vendor Management: Du stöttar vår COO i arbetet att kravställa mot, och utföra kontroller av, våra underleverantörer för att säkerställa att de lever upp till avtal, relevanta standarder och lagkrav.
Vem är du och vad har du gjort innan?
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en person som gillar ordning och reda och som har en stark vilja att lära dig och utvecklas inom ekonomiområdet. Du uppskattar strukturerade processer men är inte rädd för att hugga i där det behövs. Du är självständig i ditt arbete men värdesätter samarbete och stöttar gärna dina kollegor i ekonomirelaterade frågor.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (eller motsvarande erfarenhet).
Minst två års relevant arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete.
God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya digitala verktyg.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du:
Ansvarstagande: Du ser till att saker blir gjorda och levererade i tid.
Noggrann: Du sätter en stolthet i att siffrorna stämmer.
Serviceinriktad: Du gillar att vara ett stöd för organisationen i ekonomiska frågor.
Goda anledningar att trivas på Blikk
Det är viktigt för oss att vi trivs på jobbet och vi vet att vår absolut största tillgång är våra medarbetare! Vår vision är att vi skapar tid för våra kunder, men också våra medarbetare. Kika gärna in i Blikks Playbook för att läsa mer.
Placering och omfattning
Tjänsten omfattar heltid och löper tillsvidare. Våra anställningar inleds med sex månaders provanställning. Placering är vid vårt huvudkontor i Piteå.
Ansökan och kontakt
Varmt välkommen att söka tjänsten senast 2026-02-17. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan vara tillsatt innan sista ansökningsdag. En del kommunikation i processen sker via mail, vi ber dig därför ha uppsikt på din inkorg efter att du skickat in din ansökan. Notera att inga ansökningar tas emot via mail.
För frågor som rör tjänsten och rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Andreas Berglund, People Manager via: andreas.berglund@blikk.se
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
