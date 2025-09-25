Ekonomiadministratör
Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi i Uppsala
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander och har en omsättning om ca 460 mkr.
Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Vi forskar och undervisar om allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Läs mer på uu.se/fysik.
Till vår ekonomigrupp med 11 kollegor, söker vi en ekonomiadministratör med driv. Hos oss arbetar och utvecklas du inom universitetets statliga förvaltning och verkar i en spännande miljö med medarbetare från hela världen. Universitetet erbjuder möjlighet att delta i olika nätverk och utbildningar inom ekonomi- och administrationsområdet. Ekonomigruppen ingår i institutionens administrativa stödfunktion vilket idag består av 25 medarbetare. Övriga kollegor arbetar inom områdena HR, kursadministration, service och kommunikation.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör är dina arbetsuppgifter i huvudsak ekonomiadministrativa. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att arbeta med löpande redovisning så som leverantörs- och kundfakturering, omföringar och stipendieutbetalningar i ekonomisystemet Raindance. Du kommer även granska och kontera reseräkningar, timarvoderingar och andra utlägg i personalsystemet Primula.
Resebokningar och kortbetalningar för institutionens olika avdelningar kan också förekomma. I tjänsten ingår dessutom administrativa uppgifter så som diarieföring, stöd i hantering av anläggningsregister och inventering, lokalfördelning och liknande. Därutöver kan allmänna administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom institutionen komma att ingå i anställningen. Arbetsuppgifterna kan variera över tid. Med rätt sökande och om tillfälle ges kommer det finnas möjlighet att utvecklas mot att arbeta med projektekonomi.
Universitetet är en statlig myndighet och har omfattande regelverk och lagar som du förväntas inhämta kunskap om och efterfölja, bl a genom att söka i manualerna på vår medarbetarwebb men även via olika internutbildningar och möten.
Som ekonomiadministratör arbetar du nära institutionens ekonomer och välkomnas att aktivt delta i gruppens utveckling av olika rutiner. Du kommer även samarbeta med institutionens HR-grupp och i viss mån även med övriga kollegor inom administrationen, samt med institutionens forskare och lärareKvalifikationer
Högskoleutbildning inom redovisning eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta med redovisning. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift eftersom du förväntas kunna förklara enklare ekonomibegrepp på båda språken. Goda IT- kunskaper, särskilt i Excel och övriga Office-paketet.
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom löpande ekonomiadministration och som är strukturerad, noggrann och effektiv. Du måste ha förmåga att arbeta både självständigt och som del av ett team. Du kommer ha många ärenden som löper parallellt, vissa kräver återkommande åtgärder eller utredning, och arbetstoppar är vanligt förekommande. En förutsättning för att lyckas i rollen är därför att du har förmåga att prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tycker om att jobba på ett serviceinriktat sätt och tar tag i de arbetsuppgifter som landar på ditt bord på ett effektivt sätt. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiarbete inom Uppsala universitet eller högskolesektorn. Även kunskaper i ekonomisystemet Raindance och lönesystemet Primula är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Carolina Wallström-Pan, carolina.wallstrom-pan@physics.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 8 oktober 2025, UFV-PA 2025/2848.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi Jobbnummer
9527283