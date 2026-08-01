Ekonomiadministratör - Vikariat
Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice, Vårdgivarservice / Ekonomiassistentjobb / Vänersborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Vänersborg
2026-08-01
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice, Vårdgivarservice i Vänersborg
Om verksamheten
Vårdgivarservice är en av enheterna inom Ekonomiservice och har ett centralt uppdrag: att stödja främst privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen (VGR) i deras administrativa frågor och säkerställa att ersättningar för avtalad vård hanteras korrekt och effektivt. Vi arbetar nära våra vårdgivare och bidrar till att förutsättningarna för en trygg och välfungerande vård i regionen upprätthålls.
Verksamheten finns på två orter – Vänersborg och Göteborg – och präglas av teambaserat arbete, samverkan och en vilja att skapa god service i alla kontakter. Vårt uppdrag omfattar allt från avtalshandläggning till registervård och ekonomiadministration, med stort fokus på support i form av mail och ärendehantering. Vi strävar efter att erbjuda en kvalitetssäker och tillgänglig verksamhet med vårdgivaren i fokus.
Om arbetet
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av ett team som har brett ansvar för administrativa processer kopplat till privata vårdgivare. I rollen kommer du bland annat att:
ge support till vårdgivare i administrativa frågor
handlägga avtal och hantera registervård i olika system
administrera ersättningar till vårdgivare
läsa in fakturafiler i ekonomisystemet
Arbetet innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegor. Du får möjlighet att vara en central del av processer som har direkt betydelse för vårdgivarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
Tjänsten avser ett vikariat som sträcker sig till årsskiftet, med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som har minst ett års eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande gymnasieexamen kombinerat med minst ett års relevant arbetslivserfarenhet. Du har god vana av digitala verktyg och system samt uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
har kunskap om regelverk kring ersättningar till vårdgivare
har erfarenhet av support eller ärendehantering
känner till hur Västra Götalandsregionen fungerar som organisation
Som person är du noggrann, serviceinriktad och trivs i en roll där du kombinerar självständigt arbete med teamwork. Du har god analytisk förmåga samt skapar struktur, hanterar flera ärenden parallellt och möter våra vårdgivare med tydlighet och professionalism.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en hälsofrämjande arbetsplats där vi har en stor möjlighet till flexibelt arbete och för oss är det viktigt med balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder även möjlighet till distansarbete när verksamheten så tillåter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete tillsammans med kompetenta kollegor. Publiceringsdatum2026-08-01Övrig information
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Resor inom regionen kan förekomma i tjänsten någon dag per vecka.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens hus (visa karta
)
462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice, Vårdgivarservice Kontakt
Ingegerd Hermansson, Vision 0734-445330 Jobbnummer
10017650