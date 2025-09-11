Ekonomi- och löneadministratör
2025-09-11
KB Components är ett globalt växande företag med en omsättning på ca 3 200 MSEK där vår vision är att vara världsledande avseende tekniskt avancerade polymera produkter. Företagets tre övergripande målsättningar är tillväxt, lönsamhet och trivsel, inom vilka vi aktivt arbetar för att bli ett av världens bästa plastföretag! Vårt huvudsakliga kundsegment finner du inom fordonsindustri, möbelindustri och belysningsteknik. Utveckling, produktion och försäljning sker i någon av våra anläggningar i Örkelljunga, Gislaved, Tallinn i Estland, Nurmajärvi i Finland, Kaunas i Litauen, Zilina i Slovakien, Puebla eller Irapuato i Mexiko, Dallas i USA, Windsor i Kanada, New Dehli i Indien och Wuxi i Kina.
Under de senaste åren har bolaget haft en mycket positiv utveckling och står nu i en stark position för att möta framtiden. Genom organisk tillväxt och förvärv har vi uppnått en välbalanserad produkt- och kundportfölj. Som anställd kommer du vara en betydande kugge och en del av en industriell elit i ett företag som levererar utveckling och produktion av högteknologiska polymera komponenter till marknadens mest krävande kunder.
Ekonomi- och löneadministratör till KB Components!
Som Ekonomi- och löneadministratör hos KB Components kommer du vara ansvarig för kund- och leverantörsreskontra för KB Components i Sverige. Du kommer även att ansvara för löneadministrationen för företagets bolag i Örkelljunga och Gislaved.
Tjänsten är placerad på KB Components huvudkontor i Örkelljunga. Resor till förtagets bolag i Gislaved förekommer någon till några gånger per månad utifrån behov.
Tjänsten
Som ekonomi- och löneadministratör på KB Components kommer dina främsta arbetsuppgifter vara:
Löneadministration för både tjänstemän och kollektivanställda.
Löneredovisning
Administration av vissa personalärenden, t.ex. registrera och upprätta underlag till Försäkringskassan samt utfärda arbetsgivarintyg.
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Visst löpande redovisningsarbete
Fakturahantering
Avstämningar
Vara behjälplig vid månadsbokslut. Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Vi ser gärna att du antingen har en högskoleutbildning eller annan relevant utbildning i grunden toppad med några års arbetslivserfarenhet från liknande roll. Du har goda IT-kunskaper, framförallt i Excel. Erfarenhet av Monitor G5 samt lönearbete i Flex HRM ses som meriterande. Då vi är en global koncern utgår vi ifrån att du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.
För att passa in i denna roll bör du som person vara noggrann och strukturerad, flexibel och serviceinriktad. Då tjänsten innebär mycket kontakt med medarbetare, kunder, leverantörer samt andra företagsintressenter bör du ha en naturlig positiv och social attityd. Utöver det är du prestigelös och trivs i en varierad roll med många spännande uppgifter. Så ansöker du
Vi ser fram mot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför din ansökan till oss så snart som möjligt, dock senast den 10 oktober 2025.
För mer frågor om tjänsten kontakta Michael Grindborn, CFO på mail: michael.grindborn@kbcomponents.com
Fast lön
