Ekonomi- Och Administrationskoordinator Till Elcab Installation AB
2026-02-24
Vill du ta nästa steg i din ekonomikarriär och arbeta i en verksamhet där du får vara både operativ, rådgivande och en viktig del av projekten? Elcab Installation AB i Göteborg söker nu en driven och nyfiken ekonomi- och administrationskoordinator som vill ta ansvar, utvecklas och bidra till fortsatt tillväxt.
Här får du en bred roll med stort mandat, nära samarbete med projektledare och möjlighet att på sikt växa in i en ledande position.Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Elcab är ett företag där människor står i centrum. Här känner alla varandra, kulturen är varm och inkluderande och många har arbetat tillsammans i över 20 år. Det är en arbetsplats där man hjälps åt, skrattar mycket och där varje individ får utrymme att växa. I den miljön får du som ekonomi - och administrationskoordinator en viktig och uppskattad funktion.
Som en del av Elcabs ekonomi- och administrationsfunktion får du en varierad och utvecklande roll med fokus på projektredovisning, ekonomiskt stöd till projektledarna och att skapa struktur i verksamheten. Du arbetar nära projekten och blir en central del av deras framdrift och kvalitet.
Rollen är bred och passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, vill bidra till ordning och reda och samtidigt vara en del av en familjär kultur där man stöttar varandra och har roligt på jobbet.Arbetsuppgifter
Som ekonomi- och administrationskoordinator hos Elcab får du en varierad och utvecklande roll med fokus på projektredovisning och ekonomiskt stöd till projektledarna. Du arbetar nära verksamheten och blir en viktig del av projektens framdrift och kvalitet.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Ekonomi & redovisning
• Löpande redovisning och bokföring med styrning till projekt och order
• Kundreskontra, fakturering, kundavtal, indexreglering, artiklar
• Momsrapport, redovisning, omvänd moms, periodisk samanställning
• Avstämning och kontroll av balanskonton
• Medverka i projektredovisning och projektuppföljning
• Analys och rapportering
Projektstöd & administration
• Stöd till projektledare i pågående projekt
• Läsa och tolka avtal
• Administrera ID06
• Boka utbildningar
• Allmän kontorsservice (Tex. öppna/stänga, ta emot besökare)
• Hantering av avtal och dokumentation
• Administration kring order och leveranser
• Stötta verksamheten där behov uppstår
• Ta emot gods och skicka returer/frakt
• Telefon och växel
Administrera ledningssystem & kvalitet
• Arbeta i företagets ledningssystem (2C8) - utbildning erbjuds
• Uppdatering av dokument, processkartor och rutiner
• Hantera avvikelser och statusmöten
• Säkerställa struktur och ordning i ISO-arbetetProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av redovisning och trivs i en roll där ekonomi, administration och projektstöd möts. Du har gärna arbetat i en projektintensiv verksamhet och är trygg i att hantera både löpande redovisning, kundreskontra och projektuppföljning. Du är van att skapa struktur, hålla ordning i dokumentation och bidra till att rutiner följs och utvecklas.
Du är en person som gillar att vara nära verksamheten, stötta projektledare och vara den som får saker att fungera i vardagen. Rollen kräver både noggrannhet och flexibilitet - du växlar obehindrat mellan ekonomiska analyser, administrativa uppgifter och praktiskt stöd i projekten.
Som person är du:
• Strukturerad och noggrann
• Prestigelös och flexibel
• Kommunikativ och serviceinriktad
• En lagspelare som trivs nära verksamheten
• Systemintresserad och nyfiken på digitalisering
• Proaktiv och ansvarstagande
Framgångsfaktorer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Erfarenhet av redovisning och projektredovisning
• God systemvana, gärna Hantverksdata
• Officepaketet (Excel/Word)
• Svenska och engelska i tal och skrift
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Ringön/Göteborg
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Tina L Kimming, 0723 090877
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2026-03-31
Detta är ett konsultuppdrag på 10 månader där du blir anställd hos oss på Resultat AB och uthyrd till vår
kund med en förhoppning om anställnings hos kund efter denna period.
Låter detta som en intressant utmaning? Tjänsten kan komma att
tillsättas innan sista ansökningsdagen så vi uppskattar ifall du skickar in en ansökan redan nu. Har du frågor är
du välkommen att kontakta Tina L Kimming, 0723 090877 Ersättning
