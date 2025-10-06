Ekonomi- och administrationsansvarig till Hagmans Tak
Bravura Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du bred erfarenhet inom ekonomi och vill ta helhetsansvar för företagets ekonomi och administrativa processer? Rollen hos Hagmans Tak passar dig som trivs med stort eget ansvar och variation i vardagen, och som vill vara en nyckelperson i ett väletablerat, familjärt bolag!
Om tjänsten Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Hagmans Tak har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Hagmans Tak en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Hagmans Tak är ett väletablerat tak- och entreprenadföretag med över 60 års erfarenhet i branschen. Koncernen består av sju lokala entreprenadbolag runt om i Sverige och sysselsätter totalt omkring 100 medarbetare. Hagmans Tak Stockholm AB har cirka 23 anställda och utför arbeten i Stockholmsregionen för både privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och offentliga beställare.
Företaget kännetecknas av stabilitet, hantverksskicklighet och hög kvalitet i leveranserna. Med en kombination av lång erfarenhet och modern arbetsmetodik har Hagmans Tak byggt upp ett gott rykte som en pålitlig aktör i branschen. Samtidigt satsar man långsiktigt på att utveckla både medarbetare och arbetsprocesser för att möta framtidens behov. Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiansvarig erbjuds du en central och varierad roll där du får kombinera ekonomiarbete med personal- och kontorsadministration. Du ansvarar för hela ekonomiflödet, från löpande bokföring, avstämningar och fakturahantering till lönekörning, rapportering och årsbokslut. Rollen innebär även ett brett ansvar inom personaladministration så som anställningsavtal, intyg, utbildnings- och certifikatshantering samt onboarding av nya medarbetare. Utöver detta ingår administrativa uppgifter kopplat till exempelvis försäkringar, fordonsflotta, inköp och dokumenthantering.
Det här är en tjänst för dig som trivs i en självständig roll med stort ansvar och variation i vardagen. Du blir en nyckelperson i organisationen och ett naturligt bollplank till ledningen i ekonomiska och administrativa frågor. Samtidigt ges du frihet att utveckla och effektivisera processer, sätta struktur och bidra till företagets fortsatta utveckling och framtidssäkring.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ekonomi - helhetsansvar för löpande bokföring, avstämningar, månadsbokslut, rapportering samt kontakt med revisor, bank och myndigheter
Personaladministration - ansvar för löner, anställningsadministration, intyg, utbildningar och certifikat
Administration & system - ansvar för försäkringar, fordons- och kontorsadministration, inköp, dokumentation och stöd i ledningssystem (BKMA)
Stöd till ledningen - administrativt och ekonomiskt bollplank, med fokus på struktur och budgetunderlag
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (t.ex. civilekonom, ekonomiprogrammet eller likvärdig YH-utbildning)
Minst 3-5 års erfarenhet från liknande roll
Erfarenhet av självständigt bokslutsarbete och vana att ta ansvar för hela ekonomiprocessen
Erfarenhet av lönehantering
God datorvana, inklusive kunskap i Excel och kunskap i ekonomisystem
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från byggbranschen
Erfarenhet av fakturering inom bygg, gärna med kunskap om omvänd betalningsskyldighet
God kännedom om kollektivavtal inom bygg (byggavtal)
B-körkort
Erfarenhet av HR/personaladministration
Rollen som ekonomiansvarig passar dig som trivs med stort eget ansvar och som inte räds att ta initiativ. Du är strukturerad, självgående och har förmåga att prioritera när flera uppgifter pågår samtidigt. Du är trygg och kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Vidare är du prestigelös i samarbeten och trivs i en hands-on-roll där du får ett brett ansvar och kan göra skillnad i vardagen.
Övrig information
Start: januari 2026 Plats: Skärholmen, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Mia Samuelsson mia.samuelsson@bravura.se Jobbnummer
9541417