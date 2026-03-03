Ekonomi , Administration och Försäljning
2026-03-03
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Personal, Ekonomi, Administration och Försäljning till Staffans Vapen & Jakt AB
Staffans Vapen & Jakt AB importerar och säljer jakt/frilufts och skytteprodukter till företag, föreningar och privatpersoner i Sverige i webbutik www.staffansvapen.se
och fysisk butik i Duvnäs.
Vi säljer också till företag och privatpersoner utanför Sverige.
Vi söker en initiativrik och självständig person som tycker om att arbeta en del ensam och att själv strukturera arbetet.
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av:
Bokföring och Redovisning
Lönerapport/besked, Hjälpa till med bokslutsarbete, arkivering och allmänna kontorsgöromål.
Ta emot order/skriva in order.
Plocka och paketera varor, Plocka upp varor i butik och skyltning i butik
Försäljning i butik och kundmottagning per telefon.
Registrera varor i vår webbutik mm
Kvalifikationer/ Krav
Erfarenhet och vana att arbeta med Bokföring och Redovisning.
Någon erfarenhet av försäljning.
Erfarenhet av Officepaketet.
Arbetstid
Heltid på arbetsplats i Duvnäs. Eventuellt mindre tid vid överenskommelse.
Arbetstiden kommer att bestå till ca 40-50 % av Bokföring och Redovisning.
Anställningen börjar: omgående efter överenskommelse
Skicka in din ansökan, snarast då urval och intervjuer sker löpande, innehållandes CV och ett personligt brev till staffan@staffansvapen.se
märk ansökan med ekonomi/administration.
Med vänlig hälsning
Staffan Leth
VD Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: staffan@staffansvapen.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Staffans Vapen & Jakt AB (org.nr 556588-8194), http://www.staffansvapen.se
(org.nr 556588-8194), http://www.staffansvapen.se
Duvnäs Företagshus
)
781 90 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort.
VD
Staffan Leth staffan@staffansvapen.se 0243-230504
9774841