Ekonomi - vikariat
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH
2026-02-23
KTH söker nu en engagerad ekonom till ekonomiavdelningen.
Tjänsten kommer att placeras i ekonomigruppen som stödjer skolan för Teknikvetenskap.
Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
KTH söker nu engagerad ekonom till ekonomiavdelningen. Tjänsten kommer att placeras i den ekonomigrupp som arbetar med att stödja skolan för Teknikvetenskap (SCI). Rollen som ekonom spelar en viktig roll i att stödja skolans institutioner och dess avdelningar i hanteringen av bidragsfinansierade projekt.
Som ekonom hos oss kommer du att ansvara för den ekonomiska handläggningen av forskningsprojekt och stödja forskare/projektledare i hela projektcykeln, från ansökan till avslutade projekt med fokus på ekonomiadministrativa uppgifter. Arbetet sker i nära samarbete med skolans forskare/projektledare. Ekonomen stödjer även en eller flera avdelningschefer i frågor gällande ekonomistyrning. I arbetet ingår uppgifter så som:
- Rådgivning och stöd i kalkyl inför ansökningar
- Projektbudgetering efter beviljade ansökningar
- Bokslut samt uppföljning av intäkter och kostnader inom bidragsprojekt
- Finansiell rapportering till finansiärer
- Kommunikation med finansiärer och eventuellt medverkande partners för att säkerställa efterlevnad av ekonomiska och administrativa krav
- Arbete med budget och prognos för en eller flera avdelningar
- Andra uppgifter kan även förekommaKvalifikationerKvalifikationer
- Kandidatexamen inom ekonomiområdet eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Erfarenhet av att arbeta med redovisning och uppföljning
- Kommunikativ förmåga och förmågan att förklara ekonomiska koncept på ett begripligt sätt
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift - båda språken krävs i det dagliga arbetet då vi arbetar i en internationell miljö
- Goda kunskaper i Office-paketet
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom KTH eller annat lärosäte
- Erfarenhet av att arbeta i affärssystem (t.ex. Agresso, SAP eller liknande)
Meriterande
- Erfarenhet av att självständigt arbeta med redovisning, bokslut och rapportering av bidragsfinansierade projekt
- Erfarenhet av att arbeta med budget och prognos och att stödja en ledningsfunktion i ekonomiska frågor
- Erfarenhet av att arbeta i Agresso
För att lyckas i rollen som ekonom behöver du vara självständig, strukturerad, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Därtill behöver du ha pedagogisk insikt och trivas i en miljö med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0606". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Andreas Gavran 08-7907129 Jobbnummer
9756543