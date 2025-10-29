Ekonom/verksamhetscontroller
2025-10-29
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Boden
, Luleå
Verksamhetsbeskrivning
Vill du arbeta nära verksamheten i en spännande och samhällsviktig miljö? Gällivare Lapland Airport söker nu en ekonom/controller som vill bidra till att utveckla en av regionens viktigaste infrastrukturer. Flygplatsen som drivs i bolagsform från 2025-01-01 ägs till 100% av Gällivare kommun. Flygplatsen ingår som en del av den nationella transportinfrastrukturen med persontrafik, sjuktransporter och med ett uppdrag som statlig beredskapsflygplats.

Om tjänsten
Som ekonom/verksamhetscontroller hos oss får du ett brett och omväxlande uppdrag med ansvar för ekonomisk uppföljning, budget, prognoser, regelefterlevnad, revisioner och analyser. Du arbetar nära flygplatsledningen och är ett viktigt stöd i det strategiska arbetet för en hållbar och effektiv drift. Flygplatsen använder ekonomisystemet Fortnox och samarbetar med en redovisningsbyrå för sin ekonomi- och löneadministration.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Upprättande av budget, bokslut och löpande ekonomisk uppföljning
* Resultat- och kostnadsanalyser
* Stöd till organisationen i ekonomiska frågor
* Rapportering till styrelse och ägare
* Deltagande i utvecklingsprojekt och processförbättringar
* Stöd i upphandlingar och avtal
* Analys av intäkter och kostnader kopplade till flygtrafik, markservice och kommersiella verksamheter
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
* Några års erfarenhet av ekonomiarbete, gärna både från offentlig verksamhet och näringsliv
* God analytisk förmåga och vana att arbeta självständigt
* Erfarenhet av ekonomisystem och mycket goda kunskaper i Excel
* Du ska behärska svenska flytande
Som person är du noggrann, kommunikativ och trivs i en roll där du får växla mellan strategiskt och operativt arbete. Du har lätt för att samarbeta och drivs av att se resultat i form av förbättrad ekonomi och en effektiv verksamhet.
Meriterande:
* Erfarenhet från flygplatsverksamhet eller annan infrastrukturintensiv miljö
* Kännedom om regelverk inom offentlig förvaltning och upphandling
* Goda kunskaper i det engelskaspråket
Vi erbjuder
Ett stimulerande arbete i en liten, engagerad organisation med korta beslutsvägar. Hos oss får du möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida utveckling i en miljö där flyget, näringslivet och regionen möts.

Anställningstyp/arbetstider
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Gällivare flygplats. Provanställning kan förekomma.
Tillträde
enligt överenskommelse.

Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Lämna gärna eventuella löneanspråk i ansökan.
För frågor om tjänsten
Kontakta
Michael Gustafsson, VD och verksamhetsansvarig eller Yvonne Green, flygsäkerhetsansvarig, på Tel. 0970-780 00.

Så ansöker du
Flygplatsen är säkerhetsklassad och ett civilt skyddsobjekt. Du måste därför vara beredd att genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30
Till din ansökan vill vi ha med en CV samt personligt brev. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.
Lapland Airport i Gällivare AB
Flygplatsvägen 10
982 35 Gällivare

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Flygplatschef
Michael Gustafsson michael.gustafsson@gallivare.se 0970-780 10

Jobbnummer
9579229