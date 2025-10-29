Ekonom/verksamhetscontroller

Gällivare kommun / Budjobb / Gällivare
2025-10-29


Verksamhetsbeskrivning

Vill du arbeta nära verksamheten i en spännande och samhällsviktig miljö? Gällivare Lapland Airport söker nu en ekonom/controller som vill bidra till att utveckla en av regionens viktigaste infrastrukturer. Flygplatsen som drivs i bolagsform från 2025-01-01 ägs till 100% av Gällivare kommun. Flygplatsen ingår som en del av den nationella transportinfrastrukturen med persontrafik, sjuktransporter och med ett uppdrag som statlig beredskapsflygplats.

Om tjänsten
Som ekonom/verksamhetscontroller hos oss får du ett brett och omväxlande uppdrag med ansvar för ekonomisk uppföljning, budget, prognoser, regelefterlevnad, revisioner och analyser. Du arbetar nära flygplatsledningen och är ett viktigt stöd i det strategiska arbetet för en hållbar och effektiv drift. Flygplatsen använder ekonomisystemet Fortnox och samarbetar med en redovisningsbyrå för sin ekonomi- och löneadministration.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

* Upprättande av budget, bokslut och löpande ekonomisk uppföljning
* Resultat- och kostnadsanalyser
* Stöd till organisationen i ekonomiska frågor
* Rapportering till styrelse och ägare
* Deltagande i utvecklingsprojekt och processförbättringar
* Stöd i upphandlingar och avtal
* Analys av intäkter och kostnader kopplade till flygtrafik, markservice och kommersiella verksamheter

Vi söker dig som har:

* Högskoleutbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
* Några års erfarenhet av ekonomiarbete, gärna både från offentlig verksamhet och näringsliv
* God analytisk förmåga och vana att arbeta självständigt
* Erfarenhet av ekonomisystem och mycket goda kunskaper i Excel
* Du ska behärska svenska flytande

Som person är du noggrann, kommunikativ och trivs i en roll där du får växla mellan strategiskt och operativt arbete. Du har lätt för att samarbeta och drivs av att se resultat i form av förbättrad ekonomi och en effektiv verksamhet.

Meriterande:

* Erfarenhet från flygplatsverksamhet eller annan infrastrukturintensiv miljö
* Kännedom om regelverk inom offentlig förvaltning och upphandling
* Goda kunskaper i det engelskaspråket

Vi erbjuder

Ett stimulerande arbete i en liten, engagerad organisation med korta beslutsvägar. Hos oss får du möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida utveckling i en miljö där flyget, näringslivet och regionen möts.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Gällivare flygplats. Provanställning kan förekomma.

enligt överenskommelse.

Vi tillämpar individuell lönesättning. Lämna gärna eventuella löneanspråk i ansökan.

Michael Gustafsson, VD och verksamhetsansvarig eller Yvonne Green, flygsäkerhetsansvarig, på Tel. 0970-780 00.

Flygplatsen är säkerhetsklassad och ett civilt skyddsobjekt. Du måste därför vara beredd att genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll.

Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30



Till din ansökan vill vi ha med en CV samt personligt brev. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.



Lapland Airport i Gällivare AB

Flygplatsvägen 10

982 35 Gällivare

Individuell lönesättning

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Gällivare kommun (org.nr 212000-2726)

Gällivare Kommun

Flygplatschef
Michael Gustafsson
michael.gustafsson@gallivare.se
0970-780 10

9579229

