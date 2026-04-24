Ekonom till PTS
2026-04-24
Är du redo för en utvecklande utmaning där du får kombinera din ekonomiska kompetens med din förmåga att samordna? PTS söker en ekonom som gillar att analysera och arbeta med siffror och redovisning kopplad till våra bredbandsstödsprojekt. Hos oss får du chansen att spela en viktig roll i Sveriges utveckling genom att bidra till utbyggnaden av bredband och den fortsatta digitaliseringen.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på enheten för planerad uppföljning som bland annat ansvarar för uppföljning av beviljade projekt inom bredbandsstödet. Det här gör vi genom olika progress-, och slutrapporter, gentemot olika parter. Vi förhåller oss till politiska mål, nationella lagar, EU-regelverk och mycket annat. Vi arbetar även med hantering av återkrav och händelsestyrd tillsyn under pågående projekt.
"Jag som blir din chef heter Mikael Nordström. Mitt ledarskap bygger på samarbete, öppen dialog och en prestigelös inställning. Jag strävar efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där vi jobbar mot gemensamma mål, men där du också får friheten att ta ansvar. Vi arbetar strukturerat och anpassar oss efter förändringar, och jag tror på vikten av starka relationer både inom och utanför teamet."
Om rollen
I rollen som ekonom arbetar du med kvalificerad ekonomisk granskning, uppföljning och analys kopplat till bredbandsstöd. Du granskar ekonomiska slutrapporter, följer upp projekt och bidrar till att säkerställa att stödmedel används enligt regelverk och villkor.
Arbetet innebär att analysera omfattande material, göra självständiga bedömningar och ta fram beslutsunderlag av hög kvalitet. Du fungerar även som stöd till kollegor inom ekonomiska frågor och bidrar till utveckling av arbetssätt och processer inom verksamheten.
Du samarbetar med olika kompetenser såsom jurister, ekonomer och tekniska experter, och har även viss extern kontakt med stödmottagare. Rollen kan över tid utvecklas mot ett mer samordnande ansvar, där du bidrar till struktur och helhetsperspektiv i arbetet.
Arbetet kan innebära perioder med högt tempo, exempelvis vid revisioner med korta ledtider, vilket ställer krav på struktur, prioriteringsförmåga och kvalitet i leveranser.
Om teamet
Enheten för planerad uppföljning består av cirka tio engagerade medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik och teknik. Tillsammans ansvarar vi för uppföljning och tillsyn av bredbandsstödet i en öppen och samarbetsinriktad miljö präglad av struktur, kvalitet och tydligt fokus på samhällsnytta. Vi kombinerar löpande ärenden med ett mer långsiktigt utvecklingsarbete.
Om dig
För att lyckas i rollen är du samarbetsorienterad och bidrar aktivt till ett öppet och konstruktivt arbetsklimat. Du arbetar strukturerat och planerar ditt arbete väl, även när du hanterar flera parallella processer.
Du är resultatorienterad och driver ditt arbete framåt med fokus på kvalitet och leverans. Samtidigt är du trygg i din roll, fattar genomtänkta beslut och agerar stabilt även i situationer med tidspress eller komplex information.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning som bedöms likvärdig
Ett par års erfarenhet av att arbeta med statsstöd (någon av fonderna)
Ett par års erfarenhet av kvalificerat ekonomiskt arbete
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av roller med ansvar för samordning, arbetsledning, verksamhetsutveckling eller liknande
Erfarenhet av arbete med offentlig finansiering av projekt, gärna EU-finansierade projekt
Erfarenhet av arbete med redovisning
God systemvana av större ekonomisystem och uppföljningssystem
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir ekonom.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Mikael Nordström på mikael.nordstrom@pts.se
eller HR-specialist Isabelle Flygelholm på isabelle.flygelholm@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till mailto:saco@pts.se
eller mailto:st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 17 maj.
