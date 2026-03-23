Ekonom till IT-avdelningen - vikariat
Vill du arbeta i en roll där samspel mellan ekonomi och IT bidrar till i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en ekonom till IT-avdelningen i Vänersborgs kommun för ett vikariat på ca ett år.

Publiceringsdatum: 2026-03-23

Beskrivning
Som ekonom på IT-avdelningen har du en central roll i avdelningens ekonomi- och uppföljningsarbete. IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT-drift och digitala utveckling och leds av fyra chefer. I rollen arbetar du nära IT-chef, controller och chefer och ansvarar för löpande ekonomiadministration, budget, prognos, uppföljning samt administrativa uppgifter för hela IT-avdelningen.
Vi söker dig som är trygg i ekonomrollen och trivs med att arbeta självständigt med stort ansvar. Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann, och har god förmåga att planera och prioritera samtidigt som du är analytisk och kan se helheter - både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
Eftersom rollen är placerad på IT-avdelningen ser vi att du har ett intresse för IT-frågor och en förståelse för hur ekonomi och teknik samverkar i en större organisation. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och trivs med att utveckla arbetssätt och rutiner.
Vi värdesätter också att du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbetsklimat och en positiv arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter
Ekonomi och uppföljning
- Kontering, registrering och bokföring av leverantörsfakturor samt säkerställande av hantering i rätt tid.
- Fakturering och interndebitering mot kommunens verksamheter.
- Upprättande, uppföljning och analys av IT-avdelningens budget i samarbete med chef och controller.
- Uppföljning av verksamhets- och ekonomirapporter kopplat till IT-avdelningen.
Administrativt arbete kopplat till IT
- Ansvara för att hantera och följa upp ärenden som registreras i vårt ärendehanteringssystem.
- Beställning av IT-utrustning via kommunens IT-portal.
- Kontakt med leverantörer gällande beställningar, lagerstatus och prisfrågor.
- Delaktighet i IT-avdelningens leasingprocess, inklusive:
- Samordning med verksamheter vid beställning och återtag.
- Underlag för och hantering av månatlig debitering. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
- Flerårig erfarenhet av arbete med ekonomi, redovisning och ekonomisk uppföljning
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance eller liknande system.
- Goda kunskaper inom Excel.
- Grundläggande förståelse för eller erfarenhet av arbete i en IT-nära verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Intervjuer sker löpande.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/86". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, IT-avdelningen Kontakt
Jörgen Haglund 0521-722389 Jobbnummer
9814863