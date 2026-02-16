Ekonom till bolag i tillväxt
OIO Väst AB / Redovisningsekonomjobb / Uddevalla Visa alla redovisningsekonomjobb i Uddevalla
2026-02-16
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Uddevalla
, Munkedal
, Trollhättan
, Lilla Edet
, Lysekil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vi söker nu tillsammans med kund en prestigelös person som vill ha en bred och varierande roll där de primära ansvarsområdena är ekonomi samt HR.
Bolaget är en Sveriges största grossister inom sin bransch och har haft en mycket stabil tillväxt under många år. Planerna framåt är att bredda verksamheten för fortsatt tillväxt. Anledningen till att man rekryterar till denna tjänsten är att den nuvarande ekonomen ska gå i pension. Idag är tjänsten på 60% men i och med att bolaget växer på alla plan så vill man även lägga på HR ansvaret för att göra den till en 100% tjänst. För att trivas i denna tjänsten behöver du vara en prestigelös person som tar stort ansvar och gillar varierande arbetsuppgifter. Arbetsdagarna innehåller primärt arbetsuppgifter kopplat till ekonomi men du behöver vara redo att prioritera om i fall det dyker upp något annat som behöver prioriteras. Tjänsten är väldigt operativ då du är ensam med dessa arbetsuppgifter. På sikt kommer rollen utvecklas till att man blir ekonomiansvarig.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvarig för betalningar samt löpande redovisning.
Genomförande av årsbokslut och hantering av skattedeklarationer inklusive moms.
Valuta.
Sköta löneadministration för cirka 25 personer inklusive löpande arbetsuppgifter.
Ansvara för HR-arbetet kopplat till anställningar samt rekrytering
Hantera kredit- och sakförsäkringar, samt leasing av fordon som truckar och bilar.
Rapportera statistik till olika myndigheter.
Regelbunden dialog med banker och uppföljning av kravhantering.
Vi söker dig som:Har högskoleutbildning inom ekonomi
Har minst 3 års erfarenhet av ekonomiarbete, inklusive årsbokslut
God förståelse för valutahantering och försäkringsfrågor
Har körkort samt bil
Du trivs i miljöer där förändring är en del av vardagen och där struktur byggs samtidigt som tillväxt sker. Du är trygg i din kompetens men prestigelös i din approach och du gillar att kavla upp ärmarna när det behövs. Vi ser också att din förmåga att prioritera och fatta beslut i en föränderlig miljö kommer att vara avgörande för att lyckas.
Om anställningen
Detta är en rekrytering där du blir anställd direkt av vår kund.
Övrig information:Omfattning: Heltid, 8-17
Kontaktperson: Gustav Granqvist
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Uddevalla
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9746157