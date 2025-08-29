Ekonom, tidsbegränsad
Läkemedelsverket / Företagsekonomjobb / Uppsala Visa alla företagsekonomjobb i Uppsala
2025-08-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Är du en ekonom som trivs i gränslandet mellan ekonomi och it? Vi på Läkemedelsverkets planerings- och ekonomifunktion söker en ny kollega!
Vår verksamhet
Vi på Läkemedelsverkets planerings- och ekonomifunktion har en övergripande roll i styrningen av myndigheten och arbetar nära verksamhetens chefer. Tillsammans förbättrar och tydliggör vi den övergripande styrningen av myndigheten, både gällande ekonomi, verksamhet och kvalitet. Funktionen är direkt underställd generaldirektören och leds av en planerings- och ekonomidirektör. Vi är ett tjugotal personer organiserade i två enheter, Enheten för ekonomisk redovisning respektive Enheten för planering och uppföljning. Utöver detta är ett antal medarbetare direkt underställda planerings- och ekonomidirektören.
Inom vårt ansvarsområde ligger arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering samt myndighetens strategiska planering. Vi arbetar också med ekonomisk redovisning samt med processerna kring upphandling och inköp. Funktionen har utöver detta till uppgift att förvalta och utveckla den interna styrningen och kontrollen, inklusive det myndighetsövergripande ledningssystemet för verksamhetsstyrning och den myndighetsgemensamma riskhanteringen.
Vi söker nu en systemkunnig ekonom till Enheten för ekonomisk redovisning för ett tidsbegränsat uppdrag.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand arbeta självständigt med förvaltning och administration av vårt ekonomisystem Unit4 ERP (Agresso) i rollen som superanvändare. Du blir en nyckelspelare i ett pågående projekt som bland annat syftar till att ta fram en kravställning inför upphandling av ekonomisystem. Här ingår att samverka med flera delar av organisationen, såsom It-enheten, Rättsenheten, Säkerhets- och beredskapsfunktionen med flera.
Du driver och medverkar i utvecklingsprojekt, verkar för automatisering och digitalisering av våra processer rutiner, samt fungerar som en länk mellan It-enheten och enheten. Du är den naturliga kontaktpersonen vid systemrelaterade frågor och stödjer dina kollegor med felsökning och frågeställningar kring systemets funktionalitet.
Då vi samarbetar tätt inom enheten kommer även vissa ekonomiadministrativa uppgifter att ingå.Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi. Du har flerårig och aktuell erfarenhet av systemförvaltning/-administration av ekonomisystemet Unit4 ERP. Du har generellt goda it-kunskaper med en god förmåga att sätta dig in i nya it-system. Du är väl förtrogen med Microsoft Office-paketet. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av ekonomiarbete på statlig myndighet är meriterande. Erfarenhet av att driva och/eller medverka i större projekt är också meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta fram kravställning infor upphandling. Det är även meriterande om du har erfarenhet av de moduler i Unit4 ERP som vi använder: Anläggning, Logistik/kundfaktura, Tid & Projekt, Inköp, Inkommande fakturor samt Planering.
Dina personliga egenskaper
Du är lätt att samarbeta med, kan skapa dialog, är ansvarskännande och serviceinriktad. Du kan driva ditt arbete självständigt men har också en stark laganda, är prestigelös och kan rycka in där det behövs. Du är metodisk, ordningsam och van att upprätta och tillämpa riktlinjer och instruktioner. Du tycker om att lära dig nya saker, kan ta emot och vidareförmedla kunskap. Du är engagerad och bidrar till ett trivsamt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Anställningsform: Tidsbegränsad till och med 2026-12-31
Tillträde: 2025-12-01 eller enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för ekonomisk redovisning
Diarienummer: 2.4.1-2025-072413
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Dennis Gyllner. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078) Jobbnummer
9483040