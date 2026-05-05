Ekonom med intresse för dataanalys och statistik
2026-05-05
Är du intresserad av att arbeta med data över finansiella marknader och utveckla nya dataprodukter från idé till produktion? Är du även nyfiken på vad data faktiskt betyder? Hur rör sig pengarna genom det svenska finansiella systemet? Vilka mönster döljer sig i miljontals transaktioner? Då är denna tjänst för dig!
Riksbanken söker dig som är i början av din karriär och vill använda sin ekonomiska kompetens och känsla för teknik för att fortsätta utveckla Riksbankens finansmarknadsstatistik och bygga upp Riksbankens betalningsstatistik från grunden. Samtidigt som du utvecklar en domänkunskap inom finans- och betalningsmarknaden.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Riksbankens statistik består till stor del av mikro- och transaktionsdata över den svenska finans- och betalningsmarknaden. Betalningsstatistiken är i en uppbyggnadsfas och det innebär att du är med och utformar statistiken från grunden. Du arbetar i ett agilt team med helhetsansvar för sina dataprodukter. Rollen innebär i första hand att samla in, bearbeta, analysera och tillgängliggöra data och statistik över betalningsmarknaden. Det innefattar även löpande kontakter med såväl rapportörer som användare av betalningsstatistiken. Konkret innebär rollen att du:
deltar i utvecklingen av statistikens kvalitet och innehåll, både ämnesmässigt och tekniskt
löpande arbete med kvalitetssäkring, bearbetning och publicering av statistiken mot skarpa deadlines
delta i analysarbete och omvärldsbevakning inom området
löpande dialog och stöd till rapportörer av statistiken
DITT TEAM
Enheten för finansiell data och utveckling består idag av 14 personer och tillhör avdelningen för penningpolitik, en av riksbankens nio avdelningar. https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/organisation/
kan du läsa mer om Riksbankens organisation. På enheten arbetar olika kompetenser sida vid sida i olika datateam och lär av varandra. Samarbete sker även avdelningsöverskridande och vi har regelbundna kontakter med finansiella företag, svenska myndigheter och internationella organisationer.
MER OM DIG
Vi söker dig som är driven, ansvarsfull, kvalitetsmedveten, har gott omdöme, är bra på att samarbeta och på att kommunicera. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du har:
relevant akademisk examen (exempelvis inom nationalekonomi, data science, matematik, statistik, finansiell ekonomi eller liknande)
erfarenhet av att koda i Python eller motsvarande programmeringsspråk
goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Utöver ovan grundkrav är det meriterande om du även har:
erfarenhet från finans- eller betalningsmarknaden
erfarenhet av att hantera och bearbeta stora datamängder
erfarenhet av statistikproduktion
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Kontor i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Som landets centralbank har vi en nyckelroll för individer, hushåll och företag i Sverige och i över 350 år har vi utforskat nya vägar för att vara i framkant - från kopparplåtmynt till AI. Oavsett inom vilket område din kompetens finns - är det med stolthet vi tar oss an våra uppdrag. Tillsammans arbetar vi för en låg och stabil inflation, bidrar till ett effektivt och stabilt finansiellt system och säkerställer att betalningar fungerar smidigt, även i kriser. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/jobba-hos-oss/vi-erbjuder/.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 19 maj. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/jobba-hos-oss/for-dig-som-vill-soka-jobb-hos-oss/.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), https://www.riksbank.se/
113 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksbanken Kontakt
Enhetschef
Therese Asplund therese.asplund@riksbank.se 08-7870055
9893309