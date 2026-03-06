Ekonom i Åre
2026-03-06
Vi söker en analytisk och affärsorienterad ekonom som vill bidra till välgrundade beslut genom arbete med budget, prognoser och ekonomiska analyser. I rollen får du även en viktig rådgivande funktion i investerings- och taxefrågor.
Om uppdraget
Vi söker en ekonom på heltid till vår kund i Åre för ett konsultuppdrag via Bemannia. Uppdraget förväntas påbörjas 2026-08-01 till 2027-05-31, arbetstiderna är mån-fre 8-17.
Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med kvalificerat ekonomiarbete inom VA- och renhållningsverksamhet där du ansvarar för budget, prognoser och ekonomiska analyser samt följer upp verksamhetens resultat och investeringar. Du tar fram underlag för taxebeslut, genomför avgiftsberäkningar och analyser kopplade till investeringar och långsiktig planering, samtidigt som du fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till verksamhet och ledning i ekonomiska frågor.
Ta fram och följa upp budget, prognoser och ekonomiska analyser
Utarbeta underlag för taxebeslut och beräkna avgifter
Genomföra konsekvens- och lönsamhetsanalyser kopplade till investeringsprojekt
Bidra till utveckling av ekonomiska styrmodeller samt stödja verksamhet och ledning i ekonomiska frågorPubliceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
Erfarenhet av budget, prognos och ekonomisk uppföljning.
Erfarenhet av investeringskalkyler och ekonomiska analyser.
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation eller offentlig verksamhet.
Mycket goda kunskaper i Excel.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-03-15
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
