Ekonom
Borås kommun / Ekonomiassistentjobb / Borås Visa alla ekonomiassistentjobb i Borås
2026-07-14
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Övrig information
Läs mer om hur det är att arbeta i Borås Stad! Borås Stad som arbetsgivare
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 600 medarbetare och ansvarar för en nettobudget på 1,7 miljarder. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de 4 000 brukare/patienter mvi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Om verksamheten
Hos oss vill vi att du utvecklas yrkesmässigt genom de frågor du möter i arbetet och kommer att ges möjlighet att påverka arbetssätt och verktyg. I en anda av tillit, förtroende och samarbetsvilja arbetar vi tillsammans utan täta skott mellan arbetsområden och de verksamheter vi stödjer. Vi bjuder in dig till att utmana våra arbetssätt och bidra med fräscha tankar. Samma öppenhet präglar också den samverkan vi har med de chefer vi stöttar.
Ekonomifunktionen på Vård- och äldreförvaltningen består av åtta medarbetare som bland annat arbetar med budget och budgetuppföljning, redovisning, bokslut, resursfördelning, projektredovisning, lokalsamordning och andra förekommande uppdrag.
Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås med närhet både till centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt station med buss- och tågförbindelser.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet som ekonom hos oss innebär ett kvalificerat ekonomiarbete där du kommer att arbeta med budget-, prognos- och uppföljningsarbete för delar av vår organisation. Du stödjer och vägleder förvaltningens chefer i ekonomiska frågor med målet att nyttja våra gemensamma skatteresurser på ett effektivt sätt. Du kommer följa upp och analysera ekonomin samtidigt som du förstår och kan förklara sambandet mellan ekonomi och verksamhet och ge råd och stöd i ekonomiska frågor till förvaltningens många chefer.
Vi hanterar stora mängder ekonomidata och många ekonomiska ansvar. Din roll blir både strategisk såväl som operativ när det kommer till ekonomisk redovisning inriktad mer på större flöden än enskilda transaktioner. Som ekonom hos oss behöver du förstå, hantera och jobba med komplexa fördelningsmodeller och samtidigt besitta en grundad kunskap i ekonomisk redovisning som är slutdestinationen av dessa modeller. Arbetet kommer vara självständigt med både frihet och ansvar. Därtill ingår flera inslag av grupparbete och samarbete med ekonomer, chefer och andra funktioner i Borås stad. Vi tror att du vill hantera arbetsuppgifter av varierande komplexitet och innehåll där även administrativa arbetsuppgifter förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är företagsam, nyfiken och har en stark vilja att lära och se framåt. Du är analytisk och konstruktivt ifrågasättande. Du har förmågan att vara anpassningsbar och kan hantera förändringar och utmaningar på ett bra sätt. Du har lätt för att samarbeta, är noggrann och van att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har en god strategisk och analytisk förmåga som bidrar till verksamhetens utveckling. Du ser positivt på utmaningen att arbeta i en omväxlande och tidvis tempofylld arbetssituation med höga målsättningar.
Du som söker till oss har högskoleexamen med ekonomisk inriktning, eller offentlig förvaltning.
Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av ekonomiarbete såsom budget-, prognos och analysarbete. Utbildning och kunskap inom offentlig förvaltning såsom lagen om offentlig upphandling, kommunallagen, mm, värderas också högt. Vi värderar god pedagogisk förmåga där du kan skapa förståelse även hos dem som inte själva är ekonomer. Vi ser också att du har en fallenhet för olika systemstöd, samt är en van Excelanvändare med erfarenhet av ekonomisystem, gärna Raindance.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Leif Mogren leif.mogren@boras.se Jobbnummer
10002594