2026-04-09
Ekonom
Vill du arbeta med ekonomi och redovisning i en varierad och utvecklande roll i en välkomnande och aktiv miljö?
Som ekonom hos oss samarbetar du nära med institutionens forskare och lärare, vilket gör arbetet både omväxlande och stimulerande. Du är en del av en engagerad administrativ grupp om cirka 14 personer där samarbete och kunskapsutbyte står i fokus.
Vi erbjuder en arbetsplats som värnar om ett hållbart medarbetarskap och goda arbetsvillkor. Välkommen att söka anställningen som ekonom vid Institutionen för stad och land på Sveriges lantbruksuniversitet!
Om jobbet
Du arbetar med löpande bokföring och redovisning samt ger kvalificerat ekonomiskt stöd till avdelningschefer, forskare och lärare. Tyngdpunkten i rollen ligger på projektredovisning.
Du ger ekonomiskt stöd vid forskningsansökningar, upprättar projektkalkyler och ansvarar för ekonomisk uppföljning, rapportering, rekvisitioner, transfereringar och projektavslut. Du hanterar även avtal, inklusive underavtal med samarbetspartners. Eftersom finansiärer har olika regelverk behöver du kunna sätta dig in i och tillämpa komplexa anvisningar, såväl vid ansökan som under projektens gång och vid rapportering och revision.
Du är delaktig i institutionens övergripande ekonomiarbete och bidrar i det årliga budgetarbetet. Som en viktig resurs i ekonomi- och planeringsfrågor ger du aktivt stöd till verksamhetsansvariga, främst avdelningschefer, och arbetar proaktivt för att säkerställa en ekonomi i balans.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du samarbetar med kollegor inom institutionen, universitetets centrala administration och externa parter. Då det administrativa arbetet är brett kan även andra ekonomiadministrativa uppgifter förekomma.Publiceringsdatum2026-04-09Bakgrund
Grundläggande
Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi/redovisning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med inriktning mot redovisning och uppföljning, gärna inom projektekonomi
Goda kunskaper i Office-paketet, särskilt i Excel
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom högskolesektorn eller annan offentlig/statlig verksamhet
Kunskap om regelverk och redovisning inom statlig förvaltning.
Erfarenhet av våra ekonomi- och personalsystem ERP (tidigare UBW4/Agresso) och Proceedo
Erfarenhet av projektredovisning, arbete med större komplexa projekt samt erfarenhet av internationell redovisning, exempelvis EU-projektDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som ekonom hos oss är du noggrann, strukturerad och har god förmåga att prioritera och hålla tidsramar. Du arbetar självständigt med ett analytiskt förhållningssätt och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du bidrar aktivt i samarbetet inom gruppen.
Du har förståelse för verksamhetens behov, är lyhörd och trivs med många kontaktytor. Du skapar goda relationer och kommunicerar tydligt och smidigt. Vid perioder med hög arbetsbelastning behåller du fokus och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om företaget
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Här finns även Centrum för naturvägledning samt enheten för miljöintegrering med Sidas helpdesk.
Institutionen är den största inom SLU inom samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i såväl forskning som undervisning. Antalet medarbetare vid institutionen har stadigt ökat och uppgår idag till ca 170 personer.
Mer information om institutionen: http://www.slu.se/sol
Som arbetsgivare kan vi erbjuda dig en social och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor, flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete. Vi värnar om god balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdbidrag.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-05-07.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Ulls väg 27 (visa karta
)
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Gabriella Wingård gabriella.wingard@slu.se Jobbnummer
9845938