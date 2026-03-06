Ekonom
Om verksamheten
Som ekonom hos oss arbetar du med att ge kvalificerat och professionellt stöd till verksamheten tillsammans med erfarna kollegor.
Du blir en del av en enhet på cirka 20 personer där vi samarbetar nära och hjälps åt för att leverera hög kvalitet till våra kunder.
Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö, är flexibel och har en vilja att bidra - både till gruppen och till verksamhetens utveckling.
Om arbetet
Arbetsuppgifterna är varierade och kan växla över tid utifrån verksamhetens behov. De omfattar bland annat:
Löpande redovisning
Kontroller och avstämningar
Månads- och årsbokslut
Olika typer av redovisningsuppdrag kopplade till våra kunders verksamheter
Du arbetar i en digitaliserad miljö där utveckling av arbetssätt och metoder är en naturlig del av vardagen. I enstaka fall kan resor förekomma i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen inom ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
Erfarenhet av ekonomiarbete, gärna inom offentlig sektor
God analytisk förmåga och ett intresse för problemlösning
Förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete
God samarbetsförmåga och en prestigelös inställning
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Raindance
Kännedom om Västra Götalandsregionens ekonomiprocesser
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en hälsofrämjande arbetsplats där vi har en stor möjlighet till flexibelt arbete. För oss är det viktigt med balans mellan arbete och fritid och vi erbjuder även möjlighet till distansarbete del av arbetstiden utifrån verksamhetens behov. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete tillsammans med kompetenta kollegor.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
