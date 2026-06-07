Trädgårdsarbetare sökes till Green i Rimforsa & Kisa
Montico HR Partner AB / Fastighetsskötarjobb / Kinda Visa alla fastighetsskötarjobb i Kinda
2026-06-07
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Green Östergötland grundades år 2010 och Green Landscaping är Sveriges ledande företag på att skapa och sköta utomhusmiljöer som människor trivs i. De arbetar med utemiljöer, på alla nivåer och alla tider på året. De förädlar kunders utemiljö genom att bygga och sköta enligt Greens gröna ideal. Från markanläggning, grönytor, träd- och skogsvård till sport- och fritidsanläggningar, gator och vägar och vintertidens snö- och halkbekämpning. Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Uppdraget är på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse, din anställning är hos oss på Montico och du arbetar på plats hos Green. Arbetstiderna är måndag- fredag 07.00-16.00, lön enligt gällande kollektivavtal.
Du och din arbetsgrupp ansvarar för allt inom yttre skötsel, exempelvis gräsklippning, skötsel av planteringar, trimning, renhållning och häckklippning.Dina arbetsuppgifter
• Ogräsrensning, gräsklippning och allmän trädgårdsskötsel.
• Beskärning av buskar och fruktträd.
• Häckklippning och formning.
• Plantering.
Vi söker dig som
• Är handlingskraftig och har ett öga för detaljer i trädgårdsarbete.
• Sätter stolthet i ett väl utfört arbete.
• Trivs med att arbeta fysiskt utomhus i alla väder.
• Är social, van vid kundkontakt och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
• Är initiativtagande, positiv och ansvarsfull, med hög kvalitetsmedvetenhet.Kvalifikationer
B-körkort för manuell bil
Svenska i tal & skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Industrigatan 32 A-B (visa karta
)
582 55 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Green Östergötland Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se Jobbnummer
9951159