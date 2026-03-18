Ekonom
Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice, Redovisning / Redovisningsekonomjobb / Mariestad Visa alla redovisningsekonomjobb i Mariestad
2026-03-18
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice, Redovisning i Mariestad
Om verksamheten
Hos oss blir du en del av en kompetent och engagerad enhet med cirka 20 kollegor som arbetar på uppdrag av hela Västra Götalandsregionen.
Vi stöttar regionens olika förvaltningar inom områden som ledning, kultur och skolor och bidrar därigenom till att skapa effektiva processer och god ekonomisk styrning i hela VGR.
Enheten står inför ett omfattande utvecklingsarbete under 2026 och framåt, där vi fokuserar på att modernisera ärendehantering, arbetssätt, processer och system. Här får du möjlighet att arbeta både operativt och utvecklingsinriktat i en verksamhet som präglas av samarbete, kvalitet och ständig förbättring.
Om arbetet
Som ekonom hos oss kommer du att arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter som kan förändras över tid beroende på verksamhetens behov. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande redovisning
Genomförande av kontroller och avstämningar
Medverkan i månads- och årsbokslut
Olika typer av redovisningsuppdrag i nära samarbete med våra kunders verksamheter
Aktivt deltagande i utvecklingen av våra processer, arbetssätt och metoder
I rollen får du bidra till både hög kvalitet i ekonomiarbetet och till utvecklingen av framtidens redovisnings- och ärendehanteringsprocesser inom VGR.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av ekonomiarbete, gärna från offentlig sektor, och trivs med både analys och problemlösning.
Du har också:
God analytisk förmåga och ett intresse för att förstå och förbättra arbetssätt
Förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete
En prestigelös inställning och god samarbetsförmåga
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning eller arbete med ärendehantering
Kännedom om Västra Götalandsregionens ekonomiprocesser
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-03-18
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1605".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice, Redovisning Kontakt
Malin Tidqvist, Enhetschef +4679-0986233
9804381