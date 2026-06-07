Tandhygienist sökes till Råå Tandvård Helsingborg
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2026-06-07
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Tandhygienist sökes till Råå Tandvård – Helsingborg
Vill du arbeta på en modern och väletablerad klinik där kvalitet, långsiktiga patientrelationer och arbetsglädje står i centrum?
Råå Tandvård söker nu en engagerad tandhygienist som vill bli en del av vårt team och bidra till klinikens fortsatta utveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt i en trivsam och modern arbetsmiljö med stort fokus på kvalitet, förebyggande tandvård och patientbemötande.Publiceringsdatum2026-06-07Om företaget
Råå Tandvård är en privat tandvårdsklinik belägen i hjärtat av Råå i Helsingborg. Vi erbjuder tandvård med stort fokus på kvalitet, långsiktiga patientrelationer och ett personligt bemötande.
Vi är idag ett sammansvetsat team bestående av två tandläkare och två tandsköterskor. Vår arbetsmiljö präglas av nära samarbete, öppen kommunikation och flexibilitet. Vi värdesätter långsiktiga relationer, både med våra patienter och våra medarbetare, och tror att god tandvård skapas genom förtroende, kvalitet och personligt engagemang.
Kliniken erbjuder en modern arbetsmiljö med digitala arbetsflöden och vi arbetar i journalsystemet Muntra. Vi strävar efter att ge både patienter och medarbetare bästa möjliga förutsättningar i det dagliga arbetet.Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss kommer du att arbeta självständigt med egna patienter och eget schema. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Undersökningar och förebyggande tandvård
• Parodontal behandling och uppföljning
• Patientinformation och rådgivning kring munhälsa
• Journalföring enligt gällande regelverk
• Samarbete med tandläkare och övriga kollegor för bästa möjliga patientomhändertagande
Som en del av ett mindre team uppskattar vi ett prestigelöst arbetssätt där vi hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. För rätt person finns möjlighet till varierade arbetsuppgifter och en roll där man blir en viktig del av klinikens utveckling.
Vi söker dig som
• Är legitimerad tandhygienist
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har ett professionellt och patientorienterat arbetssätt
• Är ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Delar vår ambition att erbjuda tandvård av hög kvalitet
Vi erbjuder
• Heltidstjänst
• Möjlighet till individuella lösningar kring arbetstid, semesterplanering och ledighet enligt överenskommelse
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning enligt överenskommelse
• En modern och trivsam arbetsmiljö
• En arbetsplats med korta beslutsvägar, nära samarbete och god gemenskapSå ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg i din karriär?
Skicka ditt CV och personliga brev till lina.kilic24@gmail.com
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på 076-050 80 25.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Råå Tandvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: lina.kilic24@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arlis Clinic AB
(org.nr 559307-5103)
Rååvägen 24 (visa karta
)
252 70 RÅÅ Arbetsplats
Råå Tandvård Jobbnummer
9951164