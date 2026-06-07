Sök serveringspersonal- sommarsäsong

Nu söker vi fler medarbetare till vårt underbara positivt arbetsteam! Alltifrån heltidstjänster till sommarjobb. Och gärna har erfarenhet inom restaurang, bar, köket etc. Du ska vara glad, snabb, stresstålighet och flexibilitet. Tillgänglig för omedelbar anställning Flexibel tidsmässigt Du maila på henryho@telia.com
Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-07-07 heenryho@gmail.com E-post: heenryho@gmail.com