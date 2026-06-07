Tandläkare sökes till Råå Tandvård Helsingborg
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2026-06-07
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Tandläkare sökes till Råå Tandvård – Helsingborg
Vill du arbeta på en modern och väletablerad klinik där kvalitet, långsiktiga patientrelationer och arbetsglädje står i centrum?
Råå Tandvård söker nu en engagerad tandläkare som vill bli en del av vårt team och bidra till klinikens fortsatta utveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom allmäntandvården i en trivsam och modern arbetsmiljö, med goda möjligheter till professionell utveckling och fördjupning inom särskilda intresseområden.Publiceringsdatum2026-06-07Om företaget
Råå Tandvård är en privat tandvårdsklinik belägen i hjärtat av Råå i Helsingborg. Vi erbjuder tandvård med stort fokus på kvalitet, långsiktiga patientrelationer och ett personligt bemötande.
Vi är idag ett sammansvetsat team bestående av två tandläkare och två tandsköterskor. Vår arbetsmiljö präglas av nära samarbete, öppen kommunikation och flexibilitet. Vi värdesätter långsiktiga relationer, både med våra patienter och våra medarbetare, och tror att god tandvård skapas genom förtroende, kvalitet och personligt engagemang.
Kliniken är utrustad med modern teknik och digitala arbetsflöden, inklusive TRIOS-scanner och panoramaröntgen. Vi arbetar i journalsystemet Muntra och strävar efter att ge både patienter och medarbetare bästa möjliga förutsättningar i det dagliga arbetet.Om tjänsten
Som tandläkare hos oss kommer du att arbeta med ett brett spektrum av behandlingar inom allmäntandvård. Du får stor möjlighet att planera och utveckla ditt arbete tillsammans med kollegor i en verksamhet med korta beslutsvägar och nära samarbete.
För dig som vill utvecklas vidare i din yrkesroll finns goda möjligheter att fördjupa dig inom områden som implantatbehandlingar, kirurgi, estetisk tandvård och alignerbehandlingar. Vi ser gärna att du har ett intresse för något av dessa områden, men det är inget krav.
Vi söker dig som
• Är legitimerad tandläkare i Sverige
• Har minst 2–3 års klinisk erfarenhet
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt
• Har ett professionellt och patientorienterat arbetssätt
• Trivs med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
• Har ambition att fortsätta utvecklas inom yrket
Vi erbjuder
• Heltidstjänst med möjlighet till individuella lösningar kring arbetstid, semesterplanering och ledighet enligt överenskommelse
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor med möjlighet till provisionsbaserad ersättning
• Kontinuerlig kompetensutveckling och vidareutbildning
• Modern klinik med tre behandlingsrum, TRIOS-scanner och panoramaröntgen
• Möjlighet att utveckla särskilda intresseområden inom tandvården
• Friskvårdsbidrag
• En trivsam arbetsplats med korta beslutsvägar och nära samarbeteSå ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg i din karriär?
Skicka ditt CV och personliga brev till lina.kilic24@gmail.com
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på 076-050 80 25.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Råå Tandvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: lina.kilic24@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arlis Clinic AB
(org.nr 559307-5103)
Rååvägen 24 (visa karta
)
252 70 RÅÅ Arbetsplats
Råå Tandvård Jobbnummer
9951160