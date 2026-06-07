Grönyteskötare till kund i Norrköping
Montico HR Partner AB / Fastighetsskötarjobb / Norrköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Norrköping
2026-06-07
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, Söderköping
, Finspång
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Vår Kund Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger Peab vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne och aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
Peab i Norrköping växer och nu söker vi dig som vill jobba heltid under hela säsongen 2026.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Din anställning är hos oss på Montico, arbetstiderna är måndag-torsdag kl. 06.30-16.00 och fredag 06.30-13.00, lön enligt gällande kollektivavtal. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Du och din arbetsgrupp ansvarar för allt inom yttre skötsel, exempelvis gräsklippning, skötsel av planteringar, trimning, renhållning och häckklippning.
Meriterande är om du har kunskap & erfarenhet inom grönytearbetare, innehar kompetensintyg för TCYK1 och TCYK 9 eller motsvarande utbildning. Utbildad i växtkännedom alternativt minst 5års erfarenhet av att arbeta med skötsel av utemiljöer.
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs med att jobba utomhus och har erfarenhet inom park- och trädgårdsarbete.
Du gillar att tillhöra en arbetsgrupp samtidigt som du tar stort ansvar för de arbetsuppgifter du tilldelas.
Arbetsdagarna varierar vilket passar din flexibilitet då du gärna stöttar upp där det behövs.Kvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal & skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Industrigatan 32 A-B (visa karta
)
582 55 LINKÖPING Arbetsplats
Montico HR Partner Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se 0142655108 Jobbnummer
9951155