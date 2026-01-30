Ekonom
Om jobbet
Som ekonom vid institutionen ingår du tillsammans med controller, övriga ekonomer och samordnare/administratör i institutionens ekonomifunktion. Funktionen ansvarar för stöd i ekonomiska frågor på såväl institutions- som avdelningsnivå.
Arbetet omfattar:
• löpande redovisning, administration och ekonomisk rapportering
- att upprätta budget och prognoser
- att upprätta bokslut och analyser
- aktivt stödja avdelningschefer i deras roll som budgetansvariga
- ett nära samarbete med forskare vid ansökningar och redovisningar av externa projekt
Institutionen har ett stort antal forskningsprojekt, med såväl nationella som internationella finansiärer vilket gör att du som ekonom har en viktig roll i att bistår i samband med ansökningar samt ansvara för att projekten följs upp och redovisas enligt gällande regler och anvisningar. Du deltar aktivt i gruppens utvecklingsarbete i syfte att förbättra rutiner och processer samt ingår i universitetets nätverk för ekonomer. Rollen kan också passa dig som är i början av din karriär.
Om dig
Vi söker dig som har ett självständigt förhållningssätt där du själv driver, stöttar och ger råd till berörda chefer och forskare. Arbetet ställer också krav på tydlighet, god samarbetsförmåga samt fallenhet för att skapa goda relationer. Det är av stor vikt att du är nyfiken och lösningsorienterad, har en god analytisk förmåga samt intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete. Som person är du flexibel, strukturerad och ansvarskännande.
Vi vill att du har:
• Minst tre års akademisk examen inom ekonomi
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper och vana att arbeta i Excel
Det är meriterande om:
• Du har god kunskap om eller erfarenhet av digitala analysverktyg
• Du har god förmåga att pedagogiskt presentera ekonomiska samband, även för icke-ekonomer.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på campus Valla. Institutionen, med ca 500 anställda, bedriver grund- och forskarutbildning och forskning inom filosofisk och teknisk fakultet. Institutionens teknisk/administrativa personal, ca 50 personer, organiseras inom avdelningen för verksamhetsstöd och fungerar som en sammanhållande enhet för hela institutionen.
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei
Om anställningen
Tillsvidare, heltid. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2026-03-24. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
