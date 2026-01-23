Ekonom
Orusts Sparbank / Redovisningsekonomjobb / Orust Visa alla redovisningsekonomjobb i Orust
2026-01-23
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orusts Sparbank i Orust
Orusts Sparbank söker Ekonom
Vill du arbeta i en bred ekonomiroll i en bank med lokal förankring? Då kanske du är vår nya ekonom?Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
I rollen som ekonom hos oss på Orusts Sparbank kommer du i huvudsak arbeta med löpande dagligt arbete, kontroller, avstämning, bokslut och årsredovisning.
Du kommer också att arbeta med intern och extern rapportering, analyser, ekonomisk uppföljning samt alla andra förekommande arbetsuppgifter på ekonomiavdelningen.
Om dig
Du har en utbildning inom ekonomi och gärna arbetslivserfarenhet inom redovisning, eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom bank. Vi värdesätter även personlig lämplighet högt. Du har stor egen drivkraft och ansvarstagande för såväl planering av arbetsuppgifter, tid och mål. Du motiveras av att jobba i en roll där en normal arbetsdag består av både rutinmässiga uppgifter samt mer situationsanpassade uppgifter av problemlösningskaraktär Du är noggrann i ditt arbete samtidigt som du trivs med att effektivisera och organisera ditt arbete självständigt. Du skall ha god datorvana och erfarenhet av att arbeta i Excel.
Vad vi erbjuder dig
- En utvecklande roll i en lokal sparbank med starkt samhällsengagemang.
- En företagskultur som präglas av samarbete, engagemang och förtroende.
- Flera generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag, hälsokontroller, erbjudande om sjukvårdsförsäkring, avsättning till vinstandelssystem med mera.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer och urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orusts Sparbank
(org.nr 558500-7999) Kontakt
Kajsa Axelsson, Ekonomichef/Stf VD 0304-34508 Jobbnummer
9700508