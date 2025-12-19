Ekonom
2025-12-19
Är du noggrann, analytisk och har erfarenhet av ekonomi och administration? Vill du arbeta med ekonomistyrning och bidra till utvecklingen av ett väletablerat företag med stark lokal förankring? Då kan du vara Alsike Maskin's nästa ekonom!
Om rollen
Som ekonom hos Alsike Maskin ansvarar du för företagets löpande bokföring, ekonomiska uppföljning och rapportering. Du blir en nyckelperson i vårt administrativa team och arbetar nära ledningen för att säkerställa god ekonomisk kontroll.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Löpande bokföring och avstämningar
Upprätta månads- och årsbokslut
Budgetering och ekonomisk uppföljning
Hantera leverantörs- och kundreskontra
Rapportering till ledning och myndigheter
Utveckla rutiner för effektiv ekonomihantering
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och analytisk, med god förmåga att hantera siffror och komplexa underlag. Du arbetar metodiskt och säkerställer hög kvalitet i ditt arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av ekonomiarbete, gärna inom redovisning eller controlling
Relevant utbildning inom ekonomi
Goda kunskaper i ekonomisystem och Excel
Vi erbjuder
Fast lön
Ett omväxlande arbete i ett engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag
Friskvårdsbidrag
En arbetsplats med stark gemenskap och högt kundfokus
Ansökan och kontakt
Tjänsten är på heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Du är placerad på kontoret i Knivsta.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Magnus Jansson via magnus.jansson@alsikemaskin.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Välkommen att bli en del av ett expansivt företag där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med marknadsledande varumärken i en spännande bransch!
Om arbetsgivaren - Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB
Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB är ett väletablerat försäljnings- och serviceföretag inom entreprenad och fritidsbranschen. Vi erbjuder ett brett sortiment av nya och begagnade fritidsfordon, husbilar, husvagnar, och tillbehör från välkända varumärken som KABE, Adria, Sun Living och Affinity. Vår verksamhet omfattar försäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning. Med över 30 anställda och en stark lokal närvaro i Knivsta är vi stolta över att leverera hög kvalitet och personlig service till våra kunder. Så ansöker du
