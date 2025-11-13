Ekonom
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Redovisningsenheten har ett tydligt uppdrag vi håller samman kommunens redovisning och de ekonomiadministrativa processerna samt förvaltar kommunens ekonomisystem.
Vi ansvarar för att kommunen och dess bolag följer lagkrav och en rättvisande redovisning.
Vi kombinerar professionell kompetens med ett starkt engagemang och vi strävar ständigt mot ökat värde och kvalitet i vårt uppdrag.
Redovisningsenheten är placerad inom Ekonomi- & IT-avdelningen som är en del av Kontoret för styrning och stöd.
Redovisningsenheten är en grupp där vi gemensamt strävar efter att skapa enkelhet och minska administrationen med bibehållen eller ökad kvalitet. Vi har en god balans mellan självständighet och gemenskap - du får stort förtroende att ta ansvar för ditt arbete, samtidigt som du alltid har kollegor att rådfråga och inspireras av.
Vi tror på att ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för andra att lyckas.
I rollen som ekonom kommer dina arbetsuppgifter att inkludera:
Ansvar för löpande redovisning, bokslut och räkenskapssammandrag för tilldelad verksamhet inom kommunen.
Tillsammans med controller bilda ett team mot tilldelad verksamhet för att styra och stödja.
Föra dialog med verksamhetschefer för att stödja ekonomisk uppföljning och rapportering.
Tillämpa och följa kommunal redovisningslagstiftning, samt säkerställa att gällande normer och riktlinjer efterlevs.
Delta i delar av budgetprocessen och ekonomiska prognoser.
Utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt inom området.
Ge stöd och rådgivning inom ekonomiska frågor till interna och externa parter.
Delta i arbetet på enheten med att utveckla och utbilda inom redovisning enligt enhetens mål.
För att lyckas i din roll behöver du:
Förmågan att arbeta självständigt och strukturerat, samt att hantera flera parallella arbetsuppgifter.
God kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt, och en vilja att samarbeta med andra.
Ett lösnings-orienterat och analytiskt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av arbete med redovisning.
Det är meriterande om du har:
Arbetat i kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation.
Arbetat med bidragsfinansiering.
Arbetat med mark och exploateringsredovisning.
Goda kunskaper i excel.
Utbildningskrav:
Du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi med inriktning mot redovisning.
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom kommunal ekonomi.
Utbildning inom mark och exploateringsredovisning.
Utbildning inom bidragsredovisning.
Som person är du självgående, lojal, strukturerad och serviceinriktad.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser heltid och tillträde sker efter överenskommelse.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
