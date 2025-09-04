Ekonom
2025-09-04
Vill du arbeta i en familjär miljö där du får utrymme att bidra, påverka och utvecklas? Trivs du med att arbeta brett inom ekonomi och gillar att ha koll på siffrorna, från fakturering till rapportering. Då ska du söka jobbet som ekonom hos Fassi Sverige AB! Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Fassi Sverige AB är en del av ett av världens största kranmärken. Vi levererar kraftfulla lastbilskranlösningar från 1 till 215 ton, tillsammans med ett brett sortiment av tillbehör och skräddarsydda påbyggnationer efter kundens behov. Med huvudkontor och monteringsanläggning i Vänersborg erbjuder vi ett komplett koncept, från idé till färdig lösning och vidare till eftermarknad. Hos oss blir du en del av ett familjärt gäng som ställer upp för varandra och vi söker nu dig som vill vara med och bidra till vår resa framåt!
Om rollen
Som ekonom hos oss blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du arbetar med ekonomiarbetet från löpande redovisning och reskontra till avstämningar, bokslut och rapportering. Samtidigt som du fungerar som ett stöd till organisationen i ekonomiska frågor.
Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten, i en mindre organisation där man hjälper varandra och tar gemensamt ansvar. Här får du möjlighet att arbeta brett med ekonomi och vara delaktig i företagets fortsatta resa framåt.
Du kommer bland annat jobba med:
Leverantörs- och kundreskontra
Banktransaktioner och löpande bokföring
Avstämningar, rapportering och månadsbokslut
Sammanställningar och rapportering till myndigheter
Anläggningsregister, tiduppföljning och enklare administrativa uppgifter
Vem är du?
Som person är du noggrann, trygg och prestigelös. Du har en serviceinriktad inställning och trivs med att vara en del av ett sammanhang där din erfarenhet och kompetens gör skillnad. Du har lätt för att hantera varierande arbetsuppgifter inom ekonomi och ser nya utmaningar som något positivt. Vi uppskattar också om du är nyfiken och lösningsorienterad och gärna bidrar med idéer som kan förenkla och effektivisera arbetet och stärka verksamheten.
Vi tror att du:
Har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Är van att arbeta i en mindre organisation med breda ansvarsområden
Är noggrann och gillar att se till att saker blir gjorda
Har ett strukturerat arbetssätt
Trivs i en miljö där alla hjälps åt och där det ibland kan gå snabbt
Det är meriterande om du har erfarenhet av lönehantering, men det är inget krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en familjär miljö där vi tar hand om varandra och där du blir en viktig del av företagets resa. Du får möjlighet att påverka och bidra med egna idéer och arbetar tillsammans med engagerade kollegor som alltid ställer upp för varandra. Vi erbjuder också möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan, för att skapa en flexibel och bra balans mellan arbete och privatliv. Övrig information
Omfattning: Heltid
Tillsättning: Omgående
Arbetsplats: Stampgatan 2, 462 73 Vänersborg
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 8:00-16:30
Tjänsten inleds med en anställning via oss på OnePartnerGroup med mycket goda möjligheter till direktanställning hos kunden på sikt.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du initialt kommer att bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och om allt går som planerat så kommer din anställning efter några månader fortsätta hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss.
Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup eller Tania Benitez på tania.benitez@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
