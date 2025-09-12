Ekonom - Carlqvist Bil AB
2025-09-12
Plats: Kanotleden 3, Tingsryd
Anställningsform: Heltid, tillsvidare, med provanställning som ingång.
Företag: Anställningen är hos Carlqvist Bil AB och du arbetar i vårt dotterbolag Carlqvist Finans, som erbjuder finansieringslösningar för våra kunder inom både personbilar och tunga fordon.
OM OSS
Carlqvist Finans är en del av Carlqvist Bil AB och erbjuder flexibla finansieringslösningar för våra kunder. Vi är ett mindre bolag där varje medarbetare har en viktig roll och stora möjligheter att påverka. Vi är också i full gång med att utveckla vårt eget affärssystem för att kunna ge ännu bättre service och effektivare processer.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
• Hantering av finansieringsavtal och kundärenden
• Löpande bokföring, avstämningar och rapportering
• Fakturering, betalningsuppföljning och kundkontakt
• Administrativa uppgifter kopplade till bolagets dagliga verksamhet
• Delta i förbättringsarbete och bidra till att utveckla rutiner och processer
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som:
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Har god datavana och är bekväm med att arbeta i digitala system
• Är noggrann, strukturerad och van vid att ta eget ansvar
• Trivs med att arbeta självständigt och att ta initiativ
• Har B-körkort
• Det är meriterande om du har erfarenhet av finansieringslösningar, bank eller bilhandel, samt om du har intresse för eller erfarenhet av arbete i affärssystem.
VI ERBJUDER
• En central roll i ett expansivt finansbolag
• Varierande arbetsuppgifter med stora möjligheter att påverka
• Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av vårt eget affärssystem
• En familjär arbetsmiljö i nära samarbete med Carlqvist Bil AB
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner
Vi har valt att ha en längre rekryteringsprocess - därav är sista ansökningsdag 31 oktober, men tveka inte på att skicka in din ansökan redan nu. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
HAR DU FRÅGOR?
Välkommen att kontakta Eddie Carlqvisteddie.carlqvist@carlqvistbil.se
073-093 25 94
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
