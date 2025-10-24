Ekedalsskolan söker Idrottslärare deltid
2025-10-24
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Ekedalsskolan är en anrik F-5 skola som ligger i Gustavsberg, ca 20-25 min med buss från Slussen.
Skolan har 440 elever i årskurserna F-5. Ekedalsskolan har nyligen genomgått en totalrenovering och verksamheten bedrivs nu i nya moderna skollokaler med modern teknisk utrustning.
På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Arbetet präglas av den goda stämning och respekt som råder mellan alla, såväl elever som lärare och övriga medarbetare. Den undervisning eleverna möter på Ekedalsskolan kännetecknas av att den är väl grundad i de lärandemål som finns i läroplanen, är tydligt strukturerad och erbjuder variation i arbetssätt. Skolan deltar för tredje året i IBIS, ett forskningsprojekt som leds av Uppsala universitet. Trygghet, respekt och studiero är våra prioriterade mål och utgör basen i skolans värdegrund.
Ekedalsskolan har en friluftsprofil. Profilen innebär att skolan återkommande erbjuder eleverna upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkt i friluftsliv. Vi främjar elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola.
Våra gemensamma mål för utbildningen är:
Lärandet i fokus; Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier.
Utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
Utveckla sin kreativitet och en känsla av att man kan förverkliga sina drömmar.
Utveckla känslan av att olika är bra.
Arbeta gemensamt för en trygg och lugn lärmiljö.
Mötas av vuxna som ser eleverna och intresserar sig för dem som individer och i grupp.
Rollen som idrottslärare innebär att du kommer att undervisa i idrott i årskurs 1-5. Du planerar och genomför dina idrottslektioner och du ansvarar för bedömning och uppföljning av målen. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans idrottslärare och årskursens klasslärare och du kommer också att ha en aktiv del i arbetet med skolans friluftsprofil.
Vi söker dig som har en pedagogisk examen som idrottslärare eller motsvarande erfarenhet att undervisa i idrott. Du har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt, god kommunikationsförmåga och tar stort eget ansvar för såväl skolans som din egen måluppfyllelse och utveckling. Som person är du flexibel och engagerad, ser möjligheter istället för hinder samt har lätt för att samarbeta. Du är trygg i din yrkesroll och du är tydlig gentemot elever, föräldrar och kollegor samt lägger vikt vid en god värdegrund. Du är lyhörd och respektfull och har god förmåga att samverka med elever och föräldrar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, löneväxling till pension, och mycket mer. I Värmdö kommun arbetar vi även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser 40% och är en tillsvidareanställning med tillträde 9/1 2026 eller enligt överenskommelse .
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Susanna Råberg biträdande rektor 08-570 474 74 eller IA Heribertsson 08-570 470 57.
