Ekamant söker Maskinoperatör
2025-10-06
Vi söker en driven Operatör till vår team!
Vill du vara en del av en dynamisk och teknikinriktad arbetsmiljö? Då har du chansen att ansluta dig till Ekamant i Markaryd som operatör! Vi söker en engagerad och driven individ som kommer att spela en avgörande roll i vår produktionsprocess.
Ekamant har en framstående historia inom tillverkningsbranschen och är nu stolta över att erbjuda en spännande möjlighet för dig att bli en del av vårt team. Vårt fokus ligger på högkvalitativ produktion och innovativa tekniska lösningar.
Är du vår nästa stjärna?
Som Operatör kommer du att vara ansvarig för övervakning av maskiner samt avsyning av färdiga produkter. Ditt arbete kommer att vara nyckeln till att säkerställa att vår produktion möter och överträffar våra uppsatta mål. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa en smidig tillförsel av material till maskinerna och att förhindra produktionsstopp. I denna tjänst är det 3: skift.
Övervaka maskinerna under produktionsprocessen för optimal prestanda.
Matning av material till maskinerna för att säkerställa en oavbruten produktion.
Utföra efterbearbetning av produkterna för att säkerställa högsta kvalitet.
Vi söker dig som är klurig, tålmodig och har en stark initiativförmåga. Du har ett genuint intresse för att förstå tekniska lösningar och processer. En bred teknisk kompetens och datorvana är ett krav då du kommer att ha en betydande kunskap om tillverkningsprocessen och produktionslinjerna. Truckkort är önskvärt men ej ett krav.
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning. Så ansöker du
