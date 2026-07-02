Efter semestern väntar ditt nästa jobb-är du redo?
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vetlanda
2026-07-02
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Nu söker vi fler medarbetare till industrin och lagerverksamheter på Småländska Höglandet med start från vecka 33.
Efter semestern väntar ditt nästa jobb – är du redo?
Nu söker vi fler medarbetare till industrin och lagerverksamheter på Småländska Höglandet med start från vecka 33.
Semestern går mot sitt slut och många av våra kunder växlar upp inför hösten. Därför söker vi nu dig som vill bli en del av ett engagerat team och arbeta hos några av regionens mest attraktiva arbetsgivare.
Oavsett om du har lång erfarenhet eller vill ta nästa steg i arbetslivet kan vi ha jobbet för dig.
Vi söker bland annat:
Maskinoperatörer
Truckförare
Lagerarbetare
Plockare
Packare
Avsynare
Produktionspersonal
Vi har uppdrag hos kunder runt om på Småländska Höglandet och hjälper dig att hitta en tjänst som passar din erfarenhet, dina mål och dina önskemål.
Vi tror att du är...
En person som gillar att ta ansvar, trivs med ett praktiskt arbete och vill göra ett bra jobb varje dag. Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är att du har rätt inställning, är pålitlig och vill utvecklas.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av industri-, lager- eller produktionsarbete (meriterande men inget krav för alla tjänster).
Har truckkort om du söker truckförartjänster.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Är flexibel när det gäller arbetstider, då både dagtid och skift förekommer.
Har körkort och tillgång till bil, eftersom flera av våra kunder ligger utanför centralorterna.
Därför ska du välja oss
Vi vet att ett bra jobb handlar om mer än bara arbetsuppgifterna. Därför arbetar vi nära både våra kunder och våra konsulter för att skapa långsiktiga och trivsamma arbetsplatser.
Hos oss får du:
En trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor.
Personlig kontakt med en konsultchef som finns tillgänglig för dig.
Möjlighet att utvecklas genom olika uppdrag.
Chans till långsiktiga anställningar och i många fall övertag av kund.
Ansök redan idag!
Urval sker löpande och flera tjänster kommer att tillsättas så snart vi hittar rätt personer. Vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att lära känna dig och hjälpa dig vidare till ditt nästa jobb!
Start: Vecka 33 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Småländska Höglandet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38 VETLANDA Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
9988894