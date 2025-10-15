E-handelsadministratör med teamledande uppdrag
Kungsbacka Kommun / Ekonomiassistentjobb / Kungsbacka
2025-10-15
Inköp i Kungsbacka söker en driven e-handelsadministratör! Kungsbacka kommun har arbetat med e-handel sedan 2005 och vi har en hög andel elektroniska beställningar, hög matchningsgrad och stor andel elektroniska fakturor.
Vi söker nu en driven e-handelsadministratör som vill vara med på vår resa!
Rollen som E-handelsadministratör hos oss
Som e-handelsadministratör kommer du vara ett stöd för att Kungsbacka kommun ska ha ett väl fungerande e-handelsflöde från beställning till betalning. Du kommer vara en central del av vårt EKS-team, exempel på uppgifter som ingår i uppdraget;
Hantera och följa upp fakturaavvikelser för de leverantörer som du ansvarar för
- Hantera ekonomiuppgifter som daglig avstämning, krav - och inkassohantering
- Sammanställning, prognos och fakturering av bl.a vite och volymbaserad ersättning
- Uppföljning av konton, ej hanterade kreditfakturor och återbetalningar
- Upplägg av nya leverantörer.
- Redovisning av bl.a utländsk moms och skattskyldighet
- Posthantering och supportfunktion till kommunens anställda.
Rollen innebär att du ingår i ett kategoriteam med engagerade och kunniga kollegor samt att du har ett teamledande uppdrag för fyra medarbetare, men utan personalansvar.Publiceringsdatum2025-10-15Profil
Du har en god förmåga att kombinera noggrannhet med ett starkt driv att utveckla processer inom ditt område. Du sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter och arbetar analytiskt, engagerat och lösningsorienterat. Med din förmåga att samarbeta samtidigt som du arbetar självständigt, strukturerat och effektivt, bidrar du till ett välfungerande arbetsflöde.
Du är tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd för din omgivning, vilket skapar goda relationer. Du tar ansvar för ditt arbete, driver det framåt och kommunicerar tydligt, samtidigt som du trivs med att ha många kontaktytor. Du uttrycker du dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- Ekonomisk examen på gymnasienivå alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- Arbetslivserfarenhet av fakturahantering, avstämningar och konteringar.
- Arbetslivserfarenhet av teamledande position
- Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och erfarenhet av att arbeta med andra relevanta IT-system
Det är meriterade om du har:
- Arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med omgående tillsättning enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 28 oktober. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. Är du intresserad, vänta inte med din ansökan.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Camilla Johansson, enhetschef 0300-834078 Jobbnummer
9558486