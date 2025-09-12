Duktig Distributionschaufför B-Kort i Sthlm!

JKT Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Sundbyberg
2025-09-12


JKT Bemanning är ett litet mindre bemanningsföretag med säte i Stockholm. Vi är främst verksamma inom transport och lager.
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor.
Vi har just nu behov i Norrort.
Arbetstiderna kan variera lite men är mellan ca 08-17:00.
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du ha.
• Haft B Kort i minst 2 år
• Du har erfarenhet av att jobba som B chaufför inom distribution och du VILL jobba med distribution
Meriterande om du har
• Adr 1.3
• Truckkort
Ansök här eller skicka in ditt CV direkt till bchauffor@jktbemanning.se med ämnesraden "B-körkort Sthlm.
Kollektivavtal: Vi är anslutna till Almega.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mvh/ JKT Bemanning AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: bchauffor@jktbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B-kort Sthlm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JKT Bemanning AB (org.nr 556842-2546)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9507158

