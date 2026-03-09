Driven säljare till ramgrossist
Nutida Ram AB / Säljarjobb / Nacka Visa alla säljarjobb i Nacka
2026-03-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nutida Ram AB i Nacka
Säljare sökes till Nutida Ram AB
Nutida Ram AB är en grossistfirma med ett enda mål: att förse ramverkstäder och småbutiker med precis allt de behöver - till priser som slår deras nuvarande leverantörer. Vi säljer ramlister, glas, passepartouter, packmaterial mm. Vi är den enda grossistfirman i sitt slag i Stockholm.
Just nu söker vi en driven säljare som inte räds att vända lager efter lager i jakten på nya kunder och affärer. Vi vill att du är hungrig, självgående och älskar att göra bra deals - både över telefon och ute på fältet.
Dina uppgifter:
Kontakta nya och befintliga kunder - både via telefon och kundbesök.
Boka möten, bygga relationer och stänga affärer.
Förstå kundens behov och visa hur vi kan erbjuda samma (eller bättre) produkter - till ett bättre pris.
Hålla koll på marknaden och se till att vi alltid ligger steget före konkurrenterna.
Vi söker dig som:
Har säljerfarenhet - gärna inom B2B eller grossistförsäljning.
Är självgående, målmedveten och får energi av att göra affärer.
Har körkort.
Är orädd, pålitlig och har förmågan att skapa förtroende snabbt.
Vi erbjuder:
Ett konkurrenskraftigt provisionssystem - du tjänar bra när du säljer bra.
Stort produktutbud, låga priser och nöjda kunder - lätt att sälja.
Flexibilitet och frihet under ansvar.
Ett företag med lång erfarenhet och tydligt mål: att vara bäst och billigast i branschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: info@nutidaram.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nutida Ram AB
(org.nr 559349-2621) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9784829