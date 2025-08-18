Driven Projektledare Till Premirbygg
Q.r.t Qarat AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2025-08-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q.r.t Qarat AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vill du leda spännande byggprojekt i ett tight och engagerat team? Är du en trygg ledare med ambitionen att växa och ta nästa steg i karriären? Då kan du vara den vi söker till Premirbygg!
Om Premirbygg
Välkommen till Premirbygg - ett väletablerat byggföretag med mångårig erfarenhet och en stark laganda. Vi tar ett totalansvar för våra kunders projekt, från första idé till färdig lösning. Vår expertis sträcker sig över allt från kontorsanpassningar och renoveringar till mindre nybyggnationer, där vi agerar som en kunnig partner. Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team på 14 personer som brinner för att skapa rätt förutsättningar för våra kunders fortsatta tillväxt och framgång. Vi värdesätter en öppen och transparent organisation och är stolta över vår trivsamma arbetsplats och våra fantastiska kollegor.
Rollen som Projektledare
Vi söker nu en Projektledare som kan ta en central roll i företaget. Initialt kommer du självständigt att sälja in, driva och leda dina egna projekt. Vår ambition är att du inom ett par år ska utvecklas inom bolaget och axla ett större ansvar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och ansvara för byggprojekt från start till mål, inklusive budget, tidplan och kvalitet och agera som BAS-P samt BAS-U
Hantera och utveckla relationer med både nya och befintliga kunder
Aktivt sälja in företagets tjänster och representera Premirbygg i professionella business nätverk
På sikt ta över ansvaret för BKMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö)
Personal- och projektplanering
Säkerställa noggrann dokumentation och attestera fakturor i dina projekt med hjälp av våra molnbaserade system
Vem är du?
Vi söker dig som är en social, strukturerad och driven person med en passion för bygg och ledarskap. Du är noggrann i ditt arbete och har en förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Vi tror att du som söker har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom bygg eller projektledning
Gedigen erfarenhet som projektledare inom byggbranschen
Mycket goda kunskaper i entreprenadjuridik är ett måste
Godkänd utbildning för BAS-P och BAS-U
Meriterande om du har erfarenhet av och referenser från LOU-upphandlingar
Vi erbjuder
En tydlig utvecklingsplan under de kommande åren. En plats i ett engagerat och hjälpsamt team med stark sammanhållning och fina arbetsvillkor och förmåner. Anställning enligt Byggföretagens tjänstemannaavtal.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan till oss!Publiceringsdatum2025-08-18Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar Premirbygg med QARAT. Varmt välkommen att skicka in din ansökan via annonsen.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och skicka gärna in din ansökan senast den 17 september 2025. För mer information är du välkommen att kontakta Karin Stenberg på 0723 37 77 90 eller karin@qarat.se
. QARAT arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Om QARAT
QARAT är din partner när du ska rekrytera, när du behöver hjälp med search och headhunting och när du tillfälligt behöver lösa ditt behov av chefer och specialister. Vi arbetar även med rekrytering av styrelsemedlemmar.
Vi arbetar med hela rekryteringsprocesser, rådgivare i delar av en process samt med konfidentiella searchprocesser. Inom ledningsgruppsutveckling / grupputveckling erbjuder vi Sveriges främsta konsulter inom området. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q.r.t Qarat AB
(org.nr 559288-2731), https://www.qarat.se Arbetsplats
Qarat Kontakt
Karin Stenberg karin@qarat.se 0723377790 Jobbnummer
9463886